Pretende contanti con una carta prepagata: caos in un minimarket di Palermo

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, impegnati in due distinti interventi notturni nel capoluogo che hanno portato all’arresto di un 31enne e alla denuncia in stato di libertà di un 22enne, entrambi residenti in città.

Il primo episodio si è verificato in via Cappuccini, dove i militari sono intervenuti presso un minimarket, all’interno del quale un uomo di 31 anni pretendeva di effettuare una transazione tramite carta prepagata per ottenere in cambio denaro contante. Di fronte al netto rifiuto dell’esercente, l’uomo ha dato in escandescenze, danneggiando il locale e aggredendo fisicamente gli impiegati. Bloccato rapidamente da una pattuglia del Nucleo Radiomobile, l’indagato ha opposto ulteriore resistenza rifiutandosi di declinare le proprie generalità. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Il secondo intervento ha visto un equipaggio del Radiomobile operare in via Verrazzano. I Carabinieri hanno intimato l’alt al conducente di uno scooter, un 22enne già noto alle forze dell’ordine che, anziché fermarsi si è dato a una precipitosa fuga. Inseguito a distanza dalla gazzella dell’Arma, il giovane ha percorso poche centinaia di metri prima di urtare autonomamente un’autovettura con a bordo due persone, rimaste fortunatamente illese. Dagli accertamenti è emerso che il giovane centauro, non aveva mai conseguito la patente di guida e che il motoveicolo, privo di copertura assicurativa, era già sottoposto a sequestro amministrativo. Per tale motivo è stato deferito in stato di libertà per fuga pericolosa e guida senza patente.