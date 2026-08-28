Charleston, basta equivoci: “Da 16 anni non siamo più a Mondello”

Palermo, 28 agosto 2026 – In seguito alle notizie diffuse nelle ultime ore sul divieto temporaneo di balneazione disposto in un tratto del litorale di Mondello, Casa Charleston ritiene necessario intervenire per ribadire con chiarezza che il Ristorante Charleston non si trova a Mondello e non opera all’interno dell’Antico Stabilimento Balneare dal 2010, ormai da sedici anni. Il provvedimento e le vicende di cronaca a esso collegate riguardano esclusivamente un’area di Mondello e non hanno alcun rapporto con il Ristorante Charleston, che ha oggi la propria unica sede nel centro di Palermo, in Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio 6/8, a pochi passi dal Teatro Massimo.

Casa Charleston comprende che il frequente utilizzo del nome derivi dal legame storico che per oltre quarant’anni ha unito il ristorante allo Stabilimento. A sedici anni dalla conclusione di quell’esperienza, tuttavia, continuare a utilizzare “Charleston” come riferimento geografico genera un’associazione impropria con una realtà imprenditoriale tuttora esistente e operante in un altro luogo. Anche la generica espressione “ex Charleston” non è corretta: Charleston è un marchio registrato ed è un’attività presente nel panorama della ristorazione italiana. Il suo nome non può pertanto essere trattato come una denominazione geografica generica né utilizzato per identificare un’area, un immobile o attività che non hanno alcun collegamento con il ristorante.

L’equivoco non riguarda soltanto alcuni titoli giornalistici. È alimentato anche da comunicazioni istituzionali, portali turistici, piattaforme digitali, profili social e recensioni riferite a luoghi o fatti completamente estranei a Casa Charleston. Questa continua sovrapposizione produce un vero e proprio inquinamento reputazionale del brand, con ripercussioni concrete sul lavoro svolto ogni giorno dalla proprietà e da tutta la squadra. La storia del Charleston, inoltre, supera i confini cittadini. Fondato nel 1967, è stato il primo ristorante in Sicilia e nel Sud Italia a conquistare due stelle Michelin, entrando nella storia della ristorazione nazionale. Per quasi sessant’anni il suo nome ha accompagnato l’evoluzione dell’ospitalità e della cultura gastronomica italiana, accogliendo personalità del mondo della cultura, delle istituzioni, del cinema e dello spettacolo.

Proprio questa dimensione nazionale amplifica le conseguenze di ogni associazione inesatta. Una notizia pubblicata localmente viene oggi ripresa dai motori di ricerca, dalle piattaforme turistiche e dai social network, raggiungendo in pochi minuti un pubblico molto più ampio e consolidando informazioni errate difficili da correggere nel tempo.

Da due anni il Charleston è tornato nel cuore di Palermo, vicino ai luoghi in cui la sua storia ebbe inizio. Oggi Casa Charleston riunisce, in un unico indirizzo, due esperienze di ospitalità: il Charleston by Giovanni Solofra, ristorante fine dining di 26 coperti guidato dagli chef Giovanni Solofra e Roberta Merolli e inserito nella Guida Michelin, e il Charleston Café.

«Stiamo costruendo questo nuovo percorso con grande impegno, investimenti e sacrifici, con l’obiettivo di riportare il Charleston ai livelli di eccellenza che appartengono alla sua storia e a quella di Palermo», dichiara Gianfranco Anello, titolare del Ristorante Charleston. «Una realtà che opera nell’alta ristorazione fonda buona parte delle proprie possibilità di successo sulla fiducia e sulla reputazione. Vedere il nostro nome ripetutamente associato a vicende che non ci riguardano produce confusione e incide concretamente sul lavoro che portiamo avanti ogni giorno insieme alla nostra squadra». «Non intendiamo mettere in discussione il diritto e il dovere di informare su quanto accade a Mondello», prosegue Anello. «Chiediamo semplicemente che questa informazione sia accompagnata dalla necessaria precisione. Il nostro ristorante non si trova a Mondello, non vi opera dal 2010 e non ha alcun collegamento con le attività presenti all’interno dell’Antico Stabilimento Balneare. La nostra unica sede è nel centro di Palermo, in Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio 6/8”.

Casa Charleston chiede pertanto a istituzioni, amministrazioni, uffici stampa, redazioni, operatori turistici, piattaforme digitali e autori di contenuti social di indicare l’edificio e l’area in questione esclusivamente con la denominazione “Antico Stabilimento Balneare di Mondello”, evitando sia l’utilizzo del nome Charleston sia la formula “ex Charleston”.