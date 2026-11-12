La truffa del “finto Carabiniere” tra Bisacquino e Bagheria: arrestato 39enne palermitano

Nella giornata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, i militari della Stazione Carabinieri di Bagheria hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizioni e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di un uomo 39enne residente a Palermo ritenuto responsabile di tre tentate truffe.

Le indagini, avviate dai Carabinieri a seguito delle denunce sporte dalle vittime e coordinate dal Sostituto Procuratore Manfredi Lanza, hanno consentito di accertare come l’odierno indagato, nel mese di agosto 2026, si rendesse partecipe di tre episodi nei quali tentava con l’inganno di appropriarsi dei beni preziosi delle vittime, ricorrendo alla subdola tecnica del finto Carabiniere.

Nello specifico, in un primo episodio avvenuto a Bisacquino, una donna anziana è stata trattenuta al telefono per circa quattro ore da un finto militare, il quale le riferiva falsamente che la sua autovettura era stata utilizzata per una rapina in gioielleria. Avendo preannunciato l’arrivo di due colleghi per controllare denaro e gioielli custoditi in casa, l’indagato si è presentato alla porta della vittima, ma il piano è sfumato grazie al tempestivo intervento di un familiare e dei veri Carabinieri.

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Alla fine dello stesso mese, a Bagheria, l’uomo avrebbe tentato altre due truffe nella medesima giornata. In un’occasione, qualificandosi come Carabiniere e mostrando un finto tesserino, è riuscito a introdursi nell’abitazione di una donna simulando una perquisizione e mantenendo il contatto telefonico con un complice chiamato fittiziamente “Comandante”. Compreso il raggiro, la vittima è riuscita a metterlo in fuga e a filmarne l’allontanamento. Poco dopo, l’indagato ha tentato il medesimo approccio presso un’altra abitazione poco distante, ma ha dovuto desistere definitivamente di fronte al fermo rifiuto della proprietaria di farlo entrare.

Gli immediati accertamenti esperiti, supportati dai sistemi di videosorveglianza e dalle precise descrizioni fornite, consentivano di identificare in breve tempo l’uomo e deferirlo all’Autorità Giudiziaria che, stante i presupposti, avanzava richiesta di misura cautelare.

Il Giudice delle Indagini Preliminari, ritenendo sussistere i gravi indizi di colpevolezza prospettati nella richiesta avanzata dalla Procura, ha emesso il provvedimento quest’oggi eseguito.