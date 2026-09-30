Il Charleston Café di Palermo conquista le Tre Tazzine del Gambero Rosso

Il Charleston Café conquista per la prima volta le Tre Tazzine, il massimo riconoscimento della guida I Migliori Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso, presentata oggi a Milano e realizzata in collaborazione con Illycaffè. L’insegna palermitana è tra i dieci nuovi ingressi nella selezione dei 57 locali insigniti del massimo punteggio in tutta Italia.

«È il primo importante traguardo raggiunto dalla terza generazione della nostra famiglia», dichiara Gianfranco Anello, proprietario del Charleston. «Sono particolarmente orgoglioso di onorare chi mi ha preceduto e di contribuire a scrivere un nuovo capitolo di questa impresa familiare. Ringrazio tutto il nostro staff che, con l’impegno instancabile di ogni giorno e una visione condivisa, ci aiuta a trasformare i sogni in realtà. Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia, che ha sostenuto e reso possibile questo percorso».

Il risultato arriva nell’edizione che rinnova il sistema di valutazione della guida: Chicchi e Tazzine, finora utilizzati per giudicare separatamente caffetteria e proposta gastronomica, confluiscono in un unico simbolo, la Tazzina. Il giudizio considera l’identità del progetto, la ricerca sul caffè, l’offerta gastronomica, le bevande, il servizio e gli ambienti, premiando la qualità dell’esperienza nel suo insieme.

Situato in piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio, nel centro di Palermo, il Charleston Café interpreta la nuova stagione di una storica insegna cittadina. Nella scheda dedicata al locale, il Gambero Rosso evidenzia il dialogo tra memoria e contemporaneità degli interni, la varietà della proposta e la cura del servizio. La viennoiserie dolce e salata, la pasticceria e la caffetteria si affiancano alle proposte per il pranzo, al tè del pomeriggio e ai cocktail, accompagnando i diversi momenti della giornata.

L’apporto di Giovanni Solofra e Roberta Merolli al progetto di Casa Charleston è stato determinante nel percorso che ha portato il Café a conquistare il riconoscimento. La loro esperienza nell’alta ristorazione e una visione che mette in dialogo memoria e ricerca contemporanea hanno dato impulso al rinnovamento della storica insegna palermitana, valorizzando il legame con la Sicilia e una tradizione gastronomica aperta alle influenze internazionali.

Il riconoscimento segna così un passaggio importante nel percorso della terza generazione alla guida dell’impresa e valorizza il lavoro della squadra che contribuisce ogni giorno all’esperienza di Casa Charleston.

La guida I Migliori Bar d’Italia 2027 seleziona 912 insegne, con 140 nuovi ingressi. Le valutazioni nascono da visite e assaggi effettuati in forma anonima, sotto il coordinamento della curatrice e della redazione del Gambero Rosso.