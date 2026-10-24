Terremoto nel Palermitano, continuano le scosse nel Tirreno Meridionale

Continua la sequenza sismica nella zona del Tirreno Meridionale, sono decine le scosse registrate fino ad ora, tutte inferiori alle due scosse maggiori registrate ieri, 24 ottobre. La più intensa è stata registrata alle 11:28 con magnitudo 3.5, come si legge nei dati dell’INGV.

L’attenzione intanto resta alta visto che non è possibile prevedere se possano avvenire nuove scosse o se lo sciame vada via via scemando.

L’area, come confermato anche da Ingv, è caratterizzata da una sismicità frequente. Quella più forte ieri di magnitudo 5.5), poi due di magnitudo 4.3 alle ore 11,51 e 4 alle 12,24. Poi altri 14 eventi di magnitudo compresa tra 3 e 3.9. Nella notte un’altra trentina di scosse fino a magnitudo 3.4.