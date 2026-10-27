Cronaca

Scosse nel Tirreno, l’attività sismica rallenta: tre terremoti oggi

di Redazione
lettura in 1 minuti
Si attenua la frequenza delle scosse nel Tirreno meridionale, ma la sequenza sismica resta ancora in corso. Dalla mattina fino al primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, l’INGV ha registrato tre terremoti, tutti di magnitudo contenuta.

Si attenua la frequenza delle scosse nel Tirreno meridionale, ma la sequenza sismica resta ancora in corso. Dalla mattina fino al primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, l’INGV ha registrato tre terremoti, tutti di magnitudo contenuta.

La prima scossa è stata rilevata alle 8.19, con magnitudo ML 2.4. Alle 13.16 è stato registrato un secondo evento, di magnitudo ML 2.7, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’ultima scossa, alle 14.08, ha raggiunto magnitudo ML 2.0, anch’essa a 10 chilometri di profondità.

Il ritmo degli eventi appare quindi più contenuto rispetto ai giorni successivi al terremoto di magnitudo Mw 5.5 del 23 ottobre, seguito da numerose scosse di minore intensità e, in alcuni momenti, ravvicinate tra loro.

La sequenza sismica non può ancora essere considerata conclusa. L’attività nell’area del Tirreno meridionale continua a essere monitorata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che segue l’evoluzione dello sciame sismico e dei nuovi eventi registrati.

Consigliati per te

  1. Terremoto in Sicilia, sequenza sismica nel Tirreno: scossa 3.9 al largo di Trapani
  2. Terremoto nel Palermitano, continuano le scosse nel Tirreno Meridionale
  3. La faglia di Filicudi si muove e si scatenano i terremoti, due forti scosse al largo di Palermo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

PALERMO – Certificati medici rilasciati senza visitare i pazienti, presunte tangenti e favori a imprenditori del settore sanitario. È il quadro emerso dall'inchiesta che ha coinvolto Leonardo “Armando” Gaziano, ex medico dell'Asp, che ha patteggiato una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi.
Scandalo sanità a Palermo, soldi, olio, pesce e gamberoni in cambio di false invalidità
Cronaca In primo piano
Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Siracusa in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona della Pizzuta. Viaggiava in moto insieme al padre quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l'impatto.
Tragico incidente mortale, perde la vita un ragazzo di 15 anni
Cronaca Siracusa
Un diverbio nato per futili motivi di viabilità, alimentato da vecchi rancori, è costato l'arresto a un venditore ambulante di 61 anni, originario di Palermo e già noto alle forze dell'ordine.
Lo rimprovera per il furgone parcheggiato male, lui minaccia di ucciderlo con coltello da cucina: scatta l’arresto nel Palermitano
Cronaca
Palermo, operai dei tre cantieri Cmc senza stipendio da settembre, sciopero sospeso
Cronaca
Trenta terreni e due immobili, che valgono circa 200 mila euro, sono stati messi sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta: secondo gli investigatori appartengono a persone legate alla cosiddetta stidda mazzarinese. Il decreto è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta ed eseguito dai militari del Comando provinciale.
Colpo alla mafia, sequestrati 30 terreni e due immobili da 200mila euro
Caltanissetta Cronaca