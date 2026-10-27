Scosse nel Tirreno, l’attività sismica rallenta: tre terremoti oggi

Si attenua la frequenza delle scosse nel Tirreno meridionale, ma la sequenza sismica resta ancora in corso. Dalla mattina fino al primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, l’INGV ha registrato tre terremoti, tutti di magnitudo contenuta.

La prima scossa è stata rilevata alle 8.19, con magnitudo ML 2.4. Alle 13.16 è stato registrato un secondo evento, di magnitudo ML 2.7, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’ultima scossa, alle 14.08, ha raggiunto magnitudo ML 2.0, anch’essa a 10 chilometri di profondità.

Il ritmo degli eventi appare quindi più contenuto rispetto ai giorni successivi al terremoto di magnitudo Mw 5.5 del 23 ottobre, seguito da numerose scosse di minore intensità e, in alcuni momenti, ravvicinate tra loro.

La sequenza sismica non può ancora essere considerata conclusa. L’attività nell’area del Tirreno meridionale continua a essere monitorata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che segue l’evoluzione dello sciame sismico e dei nuovi eventi registrati.