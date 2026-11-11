Gli hacker bussano a casa nostra: perché adesso anche i router ed elettrodomestici sono a rischio

La minaccia informatica bussa alla porta di casa. Dopo i frigoriferi della grande distribuzione, nel mirino potrebbero finire router ed elettrodomestici. Il campanello d’allarme è stato lanciato da Juhan Lepassaar, alla guida dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), che ieri ha illustrato al Parlamento europeo la relazione 2026 sulla sicurezza informatica nell’Ue.

Un documento che restituisce un’immagine in chiaroscuro. Lo scenario è quello di un’Europa che ha potenziato le proprie difese, ma rimane vulnerabile. I rischi continuano a essere «rilevanti» e si evolvono con maggiore rapidità rispetto alle capacità di reazione. A incidere sono pure i passi avanti dell’intelligenza artificiale, che forniscono nuovi strumenti agli hacker e mettono a nudo i punti deboli dei sistemi di protezione. Da ciò scaturisce la necessità, rimarcata dall’Agenzia, di sanare i gap operativi e potenziare la cooperazione tra i Ventisette.

«Dobbiamo consolidare i risultati e adeguare le nostre strategie per fronteggiare un contesto sempre più articolato», ha chiarito Lepassaar. Consideriamo il bicchiere mezzo pieno. La gran parte delle nazioni Ue ha toccato un livello ritenuto solido nella cybersicurezza, e un paio di Stati figurano già in una fase più avanzata. Nel complesso, il valore medio europeo si posiziona a 71,53 punti su 100 dell’indice sviluppato dall’Agenzia. Tuttavia, questa cifra, da sola, non dice tutto. Tra i vari Paesi permangono marcate disparità e, in particolare, restano criticità da risolvere, specialmente sul fronte della formazione, del know-how e delle competenze delle squadre nazionali nell’arginare gli attacchi.

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A rendere l’inseguimento ancora più complesso è l’intelligenza artificiale. I modelli più sofisticati, come Mythos 5, sono in grado di intercettare e sfruttare le falle con tempi decisamente contratti, offrendo un margine favorevole ai cybercriminali.

La partita, perciò, non si disputerà soltanto nei centri operativi e nelle infrastrutture critiche, ma toccherà da vicino apparecchi che popolano quotidianamente abitazioni e uffici. È questo il mutamento di prospettiva prospettato da Lepassaar. La difesa digitale non costituisce più un tema riservato agli addetti ai lavori, bensì un requisito fondamentale per salvaguardare servizi, aziende e persone. E il prossimo avviso di garanzia potrebbe giungere da uno strumento che nessuno avrebbe mai ritenuto un pericolo.