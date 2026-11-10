Tragedia sul lavoro, operaio precipita dal tetto e muore: aveva 44 anni

Tragedia sul lavoro nella zona industriale di Catania, dove un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, ha perso la vita precipitando dal tetto di un’azienda specializzata nella progettazione e fabbricazione di stampi.

L’uomo si trovava a circa dieci metri di altezza, impegnato in un intervento di riparazione per risolvere alcune infiltrazioni d’acqua, quando è caduto nel vuoto. Sul posto sono giunti un mezzo del 118 e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Cannizzaro, ma per il 44enne non c’è stato nulla da fare.

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Sul posto polizia e Spresal

Sono intervenuti gli agenti della polizia della questura etnea insieme ai tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, chiamati a svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

L’ennesima morte bianca riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in un territorio già segnato da episodi analoghi.