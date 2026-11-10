Catania

Tragedia sul lavoro, operaio precipita dal tetto e muore: aveva 44 anni

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Mano schiacciata tra i macchinari, incidente sul lavoro a Palermo

Tragedia sul lavoro nella zona industriale di Catania, dove un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, ha perso la vita precipitando dal tetto di un’azienda specializzata nella progettazione e fabbricazione di stampi.

L’uomo si trovava a circa dieci metri di altezza, impegnato in un intervento di riparazione per risolvere alcune infiltrazioni d’acqua, quando è caduto nel vuoto. Sul posto sono giunti un mezzo del 118 e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Cannizzaro, ma per il 44enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto polizia e Spresal

Sono intervenuti gli agenti della polizia della questura etnea insieme ai tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, chiamati a svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

L’ennesima morte bianca riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in un territorio già segnato da episodi analoghi.

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