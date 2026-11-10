Omicidio Barreca, spunta un fucile nascosto in un pozzo: svolta vicina

Nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Alessandro Barreca: un fucile avvolto in alcuni indumenti è stato recuperato all’interno di un vecchio pozzo nelle campagne di contrada Rolica, a Gangi, a breve distanza dal luogo in cui l’imprenditore agricolo è stato ucciso.

Barreca, 54 anni, era stato trovato senza vita accanto al proprio fuoristrada tra la notte di sabato 31 ottobre e le prime ore successive. Ad allertare i soccorsi era stata la moglie, che dalle 15.30 del pomeriggio aveva perso ogni contatto telefonico con il marito. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese, impegnata ora ad analizzare l’arma ritrovata nel tentativo di risalire al responsabile.

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Si cerca un movente tra le persone vicine alla vittima

Gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti sulle frequentazioni dell’imprenditore, nella convinzione che chi ha agito conoscesse bene le sue abitudini. Nel corso dei rilievi scientifici, i carabinieri hanno passato al setaccio anche un vecchio fabbricato rurale, utilizzato come ricovero per gli asini, non lontano dall’azienda della vittima: all’interno sono state individuate tracce ritenute utili a ricostruire gli spostamenti precedenti l’agguato. La presenza abituale di conoscenti nella zona alimenta l’ipotesi di un regolamento di conti o di dissidi personali maturati nel tempo.

I tentativi falliti della moglie e il ritrovamento del corpo

Prima dell’allarme, la donna aveva provato più volte, senza successo, a mettersi in contatto telefonico con il marito, chiedendo infine a un amico di raggiungere di persona la zona per verificarne le condizioni. Le prime ricerche non avevano dato esito, fino al ritrovamento del corpo accanto al veicolo. Ogni elemento raccolto dagli inquirenti sarà ora fondamentale per chiudere il cerchio attorno a un delitto che ha sconvolto l’intera comunità di Gangi.