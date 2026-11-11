Terremoto in Sicilia, nuova forte scossa nella notte: avvertita da Palermo alle Eolie

Nuova scossa di terremoto avvertita in Sicilia settentrionale nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 11 novembre 2026. L’epicentro è stato individuato nel Tirreno Meridionale, in mare aperto, tra le province di Palermo e Messina, nella stessa area interessata dallo sciame sismico in corso dallo scorso 20 ottobre.

Secondo i dati ufficiali della Sala Sismica INGV-Roma, l’evento più significativo è stato registrato alle ore 06:12:07 (ora italiana), con magnitudo locale ML 4.1 e una profondità di 8 chilometri. L’epicentro è stato localizzato alle coordinate geografiche 38.7562 di latitudine e 14.0932 di longitudine, in un tratto di mare circa 30 chilometri a nord-ovest di Alicudi, nelle Isole Eolie, e a circa 91 chilometri a nord-est di Bagheria.

Una scossa avvertita da Palermo alle Eolie

Il sisma è stato chiaramente percepito dalla popolazione in diverse località della Sicilia settentrionale e nell’arcipelago eoliano, come confermato dalle numerose segnalazioni giunte al portale “Hai sentito il terremoto?”, che raccoglie i questionari macrosismici dei cittadini. La mappa di scuotimento elaborata dall’INGV, basata sui dati delle reti sismiche e accelerometriche nazionali, indica livelli prossimi al IV grado della scala MMI alle Isole Eolie e lungo tratti della costa settentrionale siciliana. Al momento non risultano danni a cose o persone.

Le altre scosse della nottata

Quella delle 06:12 non è stata un episodio isolato. Nelle ore precedenti la Rete Sismica Nazionale ha registrato una sequenza di scosse minori nella medesima area di mare:

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07:07:33 — magnitudo ML 2.2

07:06:51 — magnitudo ML 2.1

06:51:03 — magnitudo ML 2.2

06:41:41 — magnitudo ML 2.6

06:31:59 — magnitudo ML 2.2

Un andamento che conferma la natura di sciame sismico dell’attività in corso, con decine di eventi di intensità minore che si susseguono nelle ore successive alla scossa principale.

Lo sciame sismico del Tirreno Meridionale

L’evento odierno si inserisce in una sequenza sismica avviata il 20 ottobre scorso, che da allora non ha mai smesso di interessare questo tratto di Tirreno Meridionale. Secondo i dati diffusi dall’INGV, da quella data sono stati registrati complessivamente 306 eventi sismici, di cui due pari o superiori a magnitudo 5, sei compresi tra magnitudo 4 e 5, e 34 tra magnitudo 3 e 4.

Il terremoto più forte della sequenza resta quello del 23 ottobre scorso, avvenuto alle 12:19 con magnitudo momento Mw 5.5 (magnitudo locale ML 5.0), localizzato leggermente a nord-est rispetto all’evento di questa mattina. In quell’occasione era stata diramata, e successivamente revocata, un’allerta tsunami.

Il monitoraggio dell’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia continua a monitorare costantemente l’evoluzione dello sciame sismico attraverso la Rete Sismica Nazionale. Gli esperti dell’ente hanno già escluso in passato una correlazione diretta tra l’attività sismica in corso e il vulcano sottomarino Marsili, che si trova nella stessa area del Tirreno Meridionale. Non si esclude che nelle prossime ore e nei prossimi giorni possano verificarsi ulteriori scosse, in linea con l’andamento osservato dallo scorso 20 ottobre.