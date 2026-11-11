Scende dall’auto e viene travolto sulla A29, la vittima è Gino Taormina

Si chiamava Gino Taormina, aveva 85 anni ed era stato sindaco di Borgetto, l’uomo deceduto ieri sera, 10 novembre, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Balestrate. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità del paese, che piange la perdita di una figura storica della sua vita politica e amministrativa.

La dinamica dell’incidente

L’episodio è avvenuto poco dopo le 18:30 al chilometro 38,100 della carreggiata in direzione Mazara del Vallo. Secondo la prima ricostruzione, l’anziano era sceso dalla propria vettura, ferma sulla corsia di emergenza, quando è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva. Il violento impatto non gli ha dato scampo: per lui, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, al lavoro per chiarire nel dettaglio la sequenza degli eventi che ha preceduto l’investimento. Sul luogo del sinistro si sono attivati i sanitari del 118, gli agenti e i tecnici Anas. L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico, con la chiusura temporanea di una corsia e conseguenti code per chi viaggiava verso Mazara del Vallo.

Chi era Gino Taormina

Solo in un secondo momento è stato possibile risalire all’identità della vittima. Taormina era un volto noto a Borgetto, dove per decenni aveva messo a disposizione della collettività il proprio impegno politico, ricoprendo vari incarichi amministrativi fino alla carica di primo cittadino. Una presenza storica che ha segnato profondamente la vita pubblica del paese, e la cui scomparsa lascia oggi un vuoto difficile da colmare.

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Il cordoglio del sindaco Davì

A testimoniare il dolore dell’intera comunità è intervenuto il sindaco in carica, Roberto Davì, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia a nome di tutta la cittadinanza: «Gino è stato una figura storica del nostro paese e ha ricoperto in diverse occasioni ruoli amministrativi, ed anche la carica di sindaco di Borgetto. La sua scomparsa ci addolora profondamente».

Il primo cittadino ha quindi aggiunto un pensiero rivolto ai familiari dello scomparso: «A loro rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Va il nostro abbraccio in questo momento di dolore».

Borgetto si prepara ora a vivere una giornata di lutto, stringendosi attorno ai familiari di Taormina per onorare la memoria di un uomo che ha attraversato e contribuito a scrivere una parte importante della storia amministrativa del paese.