Scomparso a Palermo, il giallo di Salvatore Mangano: “Aiutateci a ritrovarlo”

È scomparso da due giorni a Palermo e di lui non si hanno più notizie: si cercano informazioni su Salvatore Mangano, 50 anni, di cui si sono perse le tracce dalle 12 di lunedì 9 novembre.

L’uomo risiede nella zona di corso Calatafimi alta, nella palazzina di famiglia, dove viveva da solo. Secondo quanto riferito, ha perso da poco la madre e non ha mai contratto matrimonio. Chi lo conosce sottolinea che soffre di lievi disturbi psicologici, circostanza che alimenta la preoccupazione per la sua sorte.

L’identikit e cosa indossava

Mangano è descritto come un uomo alto, vicino al metro e 85 centimetri, di corporatura robusta. Al momento dell’allontanamento indossava, con ogni probabilità, jeans e camicia. Un dettaglio che rende ancora più delicata la ricerca è l’assenza del telefono cellulare, rimasto in casa: non è quindi possibile rintracciarlo tramite il dispositivo. Con sé, inoltre, non avrebbe contanti, ma potrebbe disporre di una carta Postepay con un saldo di circa 250 euro.

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I luoghi frequentati abitualmente

Per spostarsi in città, l’uomo è solito servirsi dei mezzi pubblici. Tra le abitudini note a chi lo conosce, la frequentazione di sale slot, soprattutto nei pressi della stazione centrale e lungo corso Calatafimi: luoghi che potrebbero costituire un primo riferimento utile per chi partecipa alle ricerche.

Denuncia in commissariato e appello alla cittadinanza

I familiari, non avendo più sue notizie, hanno formalizzato la denuncia di scomparsa presso il commissariato di polizia competente. Chiunque avesse incrociato Mangano o fosse in possesso di informazioni utili a rintracciarlo è invitato a mettersi immediatamente in contatto con le forze dell’ordine. In caso di avvistamento, si raccomanda di non lasciarlo solo e di allertare tempestivamente le autorità. I familiari chiedono la massima diffusione della notizia, nella speranza che possa contribuire a ritrovarlo al più presto.