In Sicilia bonus da 10mila euro l’anno ai laureati che restano nell’Isola

La Regione Siciliana punta a frenare la fuga dei cervelli con un incentivo concreto: chi si laurea con il massimo dei voti riceverà 10mila euro l’anno per tre anni, a patto di non trasferire altrove la propria residenza. La misura è il cuore della Finanziaria 2027, una manovra da 1,7 miliardi di euro che ha ottenuto ieri il primo via libera della giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani, con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Il provvedimento passa adesso all’esame dell’Assemblea regionale siciliana.

Il bonus riservato a chi conquista il 110 e lode rientra in un più ampio pacchetto da 30 milioni di euro destinato ai giovani. Dieci milioni finanzieranno proprio i contributi a fondo perduto per i neolaureati: risorse senza vincolo di destinazione, che il governo regionale immagina possano servire ad avviare un’attività imprenditoriale o aprire uno studio professionale, così da trattenere in Sicilia i talenti che altrimenti sceglierebbero altre regioni o l’estero. L’unico obbligo per i beneficiari è non cambiare residenza per un triennio. La parte restante del pacchetto andrà agli atenei, per ampliare gli spazi didattici e le residenze universitarie.

Una parte consistente della manovra, un miliardo e mezzo di euro, finanzierà lo scorrimento delle graduatorie gestite dall’Irfis, che nell’ultimo anno ha erogato contributi alle imprese per l’ammortamento dei mutui e ai commercianti. Nella stessa direzione va lo scorrimento della graduatoria del reddito di povertà: restano da evadere quasi 100mila domande, a cui la Regione riconoscerà contributi a fondo perduto compresi fra 2.500 e 5mila euro. Previsti inoltre 25 milioni per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e altri 25 per far scorrere la graduatoria del bando sugli impianti sportivi.

Confermati per un altro anno, fino alla fine del 2027, gli sconti sui biglietti aerei introdotti ormai da due anni dall’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò: l’operazione vale 37 milioni di euro. Gli assessori all’Agricoltura e all’Ambiente, Luca Sammartino e Giusi Savarino, hanno invece ottenuto 70 milioni per garantire 28 giornate di impiego in più a tutti i contingenti dei forestali: le risorse copriranno anche gli aumenti previsti dal contratto collettivo e gli arretrati degli scatti di carriera non ancora riconosciuti, oltre all’assunzione di mille operai stagionali in più per il comparto antincendio.

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Confermati infine i 39 milioni destinati a trasformare da part time a full time i contratti dei 1.800 ex Pip stabilizzati alla Sas, anche se l’aumento di stipendio slitterà dal primo gennaio al primo aprile. Nessuna misura analoga, invece, per gli ex Lsu impiegati negli enti locali.

Il governo regionale ha a disposizione anche un tesoretto da 150 milioni di euro da destinare a proposte aggiuntive. L’intenzione sarebbe riservarne un centinaio ai progetti “di carattere generale” proposti dai partiti, lasciando appena 50 milioni ai cosiddetti fondi di deputato destinati ai singoli territori: un tema che promette di dividere la stessa maggioranza di centrodestra.

Sul fronte opposto, l’opposizione si prepara a fare delle mance uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale. Ieri 120 fra sindaci e assessori di Comuni governati da Pd, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Avs, Italia Viva e altre sigle del cosiddetto campo largo hanno firmato un appello comune, chiedendo di superare il sistema dei fondi ad personam «che premiano solo i Comuni amici del centrodestra» e di distribuire invece il maxi budget a tutti gli enti locali «in base ai criteri oggettivi individuati dalla legge regionale 1 del 2 gennaio 1979, voluta da Piersanti Mattarella».

L’iniziativa rafforza il percorso di ricomposizione del campo largo avviato dal neo segretario regionale del Pd, Peppe Provenzano, che ha commentato: «La destra vuole dividere gli amministratori in quelli di serie A e quelli di ultima categoria, in amici e nemici. Un sindaco non deve essere costretto ad andare col cappello in mano da un deputato per garantire una mensa scolastica, mettere in sicurezza una strada o assicurare un servizio sociale».