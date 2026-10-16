Comunicati stampa

Caro energia: le imprese siciliane investono nel fotovoltaico, ma restano bloccate in attesa dell’allaccio

di Redazione
lettura in 3 minuti

Non solo l’aumento dei costi di produzione a causa del caro energia, le imprese siciliane che investono nel fotovoltaico per contrastare il rincaro delle bollette si ritrovano a fare i conti con una doppia beffa. Dopo aver sostenuto ingenti costi per autoprodurre energia da fonti rinnovabili e contribuire concretamente alla transizione energetica, si ritrovano oggi impossibilitate ad utilizzare gli impianti fotovoltaici già pronti in attesa “dei tempi infiniti di E-Distribuzione per completare gli allacci degli impianti”. È il paradosso denunciato da CNA Trapani.

“Gli impianti sono pronti, collaudati, perfettamente operativi sulla carta – dichiara Giovanni Marchese, Presidente Produzione CNA Trapani – eppure restano inutilizzati per settimane o mesi, in alcuni casi per oltre un anno, in attesa che E-Distribuzione completi le procedure di connessione e metta in funzione i contatori. L’ennesimo ostacolo alla competitività delle nostre imprese, che penalizza, invece di premiare, chi ha investito con lungimiranza, immobilizzando capitali e impedendo alle imprese di beneficiare dei risparmi energetici previsti”.

“È inaccettabile – continua Marchese – che chi investe per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità debba attendere mesi per un allaccio. La transizione energetica non può essere ostaggio della burocrazia. Servono infrastrutture adeguate, tempi certi e responsabilità chiare”.

Il Presidente Produzione di CNA Trapani evidenzia di aver già denunciato diversi mesi addietro, mediante formale diffida ad adempiere indirizzata a E-Distribuzione, le criticità legate all’inadeguatezza della rete elettrica. In particolare, erano stati segnalati frequenti distacchi e microinterruzioni della durata di pochi secondi che, pur apparentemente marginali, provocano danni ai macchinari e disagi alle attività produttive. “Alle segnalazioni, tuttavia, non hanno fatto seguito interventi concreti e risolutivi, ma soltanto generiche rassicurazioni. Una situazione che, a distanza di mesi, continua a persistere, causando disagi alle attività produttive e danni economici alle imprese”.

“Ricordiamo – conclude Marchese – che CNA è stata promotrice del bando ministeriale Autoproduzione, e del bando regionale Più artigianato. Entrambe le iniziative hanno sostenuto centinaia di imprese nel passaggio verso l’energia rinnovabile, offrendo un aiuto concreto in un momento di forte incremento dei costi energetici e dimostrando che il sistema produttivo è pronto a fare la propria parte. È però necessario che il Ministero intervenga con fermezza nei confronti del gestore della rete, affinché siano garantiti tempi certi per le connessioni, interventi tempestivi e precise responsabilità operative”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

Consigliati per te

  1. Bando Più Artigianato, l’appello di CNA Trapani all’Ars: “Tutte le forze politiche votino emendamento per copertura finanziaria. Strumento fondamentale per il sistema produttivo siciliano”
  2. In Sicilia carburante più caro d’Italia, 2,80 euro a Pantelleria
  3. Caro carburanti, in Sicilia i prezzi più alti d’Italia
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

A Palermo il 22 e 23 ottobre “La Rosa Invisibile”: cittadini e artisti del Teatro del Fuoco® insieme a Villa Boscogrande
Eventi
Minaccia sui social la sindaca di Termini Imerese, uomo identificato dai Carabinieri
Cronaca
Polizia municipale Palermo, Colucciello: pochi agenti e problemi in zone rosse
Palermo
Il tornado del Trapanese ha fatto 20 milioni di danni, dichiarato lo stato di emergenza
Trapani
Tornado a Marsala, morto Antonino Fortunato: era ricoverato al Civico di Palermo
Cronaca