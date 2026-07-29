Il carrettino di Giovanni Grazioso spopola dopo Temptation Island, incasso da 10mila euro in una sera

Da concorrente di un reality estivo a fenomeno virale dietro il bancone di un chiosco di brioche: è la parabola professionale di Giovanni Grazioso, che ha ripreso l’attività appena concluse le riprese di Temptation Island, incassando in una sola serata circa 10mila euro.

Il carrettino gestito dal giovane, pubblicizzato su TikTok, si sarebbe trasformato in una meta ambita: sempre più clienti farebbero la fila pur di farsi servire proprio da lui. A confermarlo sarebbe una fonte sentita da Libero Magazine, secondo cui la popolarità conquistata nel programma di Canale5 si sarebbe tradotta in un autentico boom di incassi.

Buona parte del merito, secondo quanto raccontato, andrebbe alla simpatia che il pubblico ha maturato nei confronti di Giovanni nel corso delle puntate condotte da Filippo Bisciglia. Il ragazzo sarebbe percepito da molti telespettatori come la parte lesa della coppia, dopo le critiche ripetute mosse dalla fidanzata Sabrina Soussi.

Sabrina ha ammesso un tradimento avvenuto prima ancora dell’ingresso nel programma, ha respinto la richiesta di un falò di confronto e ha più volte messo in dubbio la serietà professionale del compagno, arrivando a sostenere che il lavoro con il carrettino delle brioche non fosse un’occupazione vera e propria.

Proprio queste dichiarazioni avrebbero però provocato l’effetto opposto tra gli spettatori, alimentando una solidarietà diffusa nei confronti di Giovanni e accelerando la sua notorietà sui social.

Tornato al lavoro mentre le puntate erano ancora in onda, il giovane avrebbe saputo capitalizzare la visibilità ottenuta. In Sicilia, come mostrano decine di video pubblicati su TikTok, i clienti si mettono in coda non solo per acquistare una brioche, ma anche solo per stringergli la mano.

Se sul piano sentimentale l’esperienza televisiva non gli avrebbe portato altrettanta fortuna, sul fronte professionale Grazioso starebbe raccogliendo risultati che difficilmente sarebbero arrivati senza la partecipazione a Temptation Island.