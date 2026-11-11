Movida selvaggia a Palermo, controlli della polizia: 3 locali multati per 16mila euro

Nel cuore di Palermo scattano i controlli della polizia: tre attività del centro storico finiscono sotto la lente degli agenti, che contestano occupazioni abusive di suolo pubblico, impianti audio privi delle autorizzazioni necessarie e carenze igienico-sanitarie. Il conto delle sanzioni amministrative supera complessivamente i 16mila euro, a cui si aggiungono diverse denunce all’Autorità giudiziaria e il sequestro di apparecchiature e di un’area occupata.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra amministrativa del commissariato “Centro”, affiancati dal personale dell’Ufficio di gabinetto della Questura e del gabinetto regionale della polizia scientifica “Sicilia Occidentale”. Al dispositivo hanno preso parte anche la polizia municipale e il personale dell’Asp.

Nel primo locale ispezionato il titolare è stato denunciato per invasione di terreni o edifici, dopo l’installazione irregolare di una tenda solare: le violazioni al Codice della strada e ai regolamenti comunali gli sono costate 773 euro. A pesare sul conto finale sono stati altri 1.050 euro, comminati per la diffusione di musica priva della perizia fonometrica e dei permessi previsti. Disposto anche il sequestro amministrativo degli impianti musicali, con diffida a interrompere l’attività sonora fino alla regolarizzazione.

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Anche il titolare del secondo esercizio è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico, punita con 773 euro. Il capitolo musicale si è rivelato più oneroso: l’assenza della Scia e della perizia fonometrica ha fatto scattare una multa da 6.050 euro, insieme al sequestro dell’impianto audio per cinque giorni e all’ordine di mettersi in regola. Alcune carenze igienico-sanitarie riscontrate nei locali hanno comportato un’ulteriore sanzione da 2.000 euro.

Il controllo più severo ha riguardato il terzo esercizio, il cui gestore è stato denunciato sia per l’occupazione abusiva sia per non aver rispettato i provvedimenti dell’Autorità: proprio la reiterazione dell’abuso ha portato al sequestro preventivo dell’area occupata. Sul piano amministrativo, 773 euro per l’occupazione irregolare e 5.000 euro per violazioni sanitarie di rilievo. Sommando le sanzioni nei tre esercizi, il totale supera quota 16mila euro.

In parallelo alle verifiche amministrative, gli agenti del Reparto prevenzione crimine “Sicilia Occidentale” hanno presidiato le aree interessate. Il bilancio: 84 persone identificate, sei con precedenti di polizia, e 31 veicoli controllati (27 auto e 4 moto). Sette i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale verificati nel corso dell’operazione.