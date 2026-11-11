La Regione Siciliana approva la riforma della dirigenza: via a 229 assunzioni

La Sicilia riscrive le regole della sua dirigenza pubblica. Con appena sette articoli, approvati all’unanimità dall’Assemblea regionale, il Parlamento siciliano ha varato una riforma che ridisegna l’intero sistema dei vertici burocratici: due sole fasce dirigenziali al posto delle attuali tre, un meccanismo di nomina completamente rinnovato e lo sblocco di concorsi destinati, a regime, a 229 nuovi posti.

Il provvedimento, rimasto fermo per lungo tempo nei lavori parlamentari, è stato licenziato in tempi rapidi grazie a un’intesa trasversale tra maggioranza e opposizione, con ricadute dirette sull’intero apparato dirigenziale della Regione.

La terza fascia sparisce entro il 2028

Il cuore della riforma è la soppressione della terza fascia dirigenziale, da completare entro il 2028. Gli attuali circa 600 dirigenti inquadrati in questo livello saliranno di categoria, ma non tutti nello stesso momento: il 70% otterrà il passaggio immediato tramite una selezione basata sui titoli, mentre il restante 30%, salvo pensionamenti nel frattempo, dovrà attendere la scadenza del 2028.

Una quota dei posti di seconda fascia non verrà invece assegnata per scorrimento interno, ma messa a concorso e riservata a nuovi ingressi. Considerando che la pianta organica complessiva prevede 647 posti, le caselle destinate a chi non lavora già nell’amministrazione regionale salgono a 195.

Cambia anche l’accesso ai vertici

La riforma interviene in modo altrettanto netto sulla prima fascia, quella dei dirigenti generali a capo dei dipartimenti. Dei 33 posti previsti in organico, la metà sarà riservata a dirigenti di seconda fascia individuati con nomina diretta del governo regionale, mentre l’altra metà sarà messa a concorso entro due mesi dalla pubblicazione della legge.

Poiché i tempi tecnici per concludere un concorso di questo livello sono lunghi, la norma prevede una fase transitoria: in attesa dell’esito delle selezioni, tutti e 33 i posti potranno essere coperti con nomine di dirigenti di seconda fascia. A regime, potrà inoltre accedere alla prima fascia senza passare dal concorso anche chi avrà ricoperto per almeno cinque anni l’incarico di capo dipartimento.

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Il nodo politico che bloccava la riforma

Proprio il meccanismo di accesso alla prima fascia era, fino a poco tempo fa, il principale ostacolo all’approvazione del testo, fermo da due anni nei lavori parlamentari. La versione originaria proposta dal governo riservava infatti per un lungo periodo i posti di vertice ai soli 33 dirigenti generali già in carica, una previsione fortemente contestata da gran parte dei gruppi parlamentari.

L’ostacolo è stato superato grazie a un pressing bipartisan, portato avanti in particolare da Forza Italia, con il deputato Marco Intravaia, e dal Partito democratico, con Mario Giambona. Rimosso questo nodo, l’intesa si è trovata rapidamente e il testo è arrivato in aula senza più opposizioni rilevanti.

Le reazioni

Ad annunciare lo sblocco dei concorsi, per un totale di 229 posti a regime, sono stati il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore alla Funzione pubblica Francesca Garigliano.

Soddisfazione è arrivata anche dai gruppi che hanno contribuito a sbloccare l’iter. «Con questa riforma, contenente le modifiche che avevamo proposto, si va in direzione di una maggiore equità», ha dichiarato Marco Intravaia. Per il leghista Salvo Geraci, «la riforma renderà la macchina burocratica più efficiente e organizzata». Apprezzamento è arrivato anche dall’Mpa.

Favorevoli anche i sindacati: Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fp, Ugl e Sadirs hanno espresso soddisfazione per il via libera, sottolineando però che il lavoro non è concluso. «Ora la priorità è bandire subito i concorsi», hanno fatto sapere le sigle sindacali. «La vera sfida comincia adesso».