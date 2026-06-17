Palermo, arrestato finto carabiniere: trovato con 10mila euro e gioielli d’oro

Un finto carabiniere è stato arrestato dalla Polizia a Palermo con 10mila euro e gioielli d’oro. Il 44enne, originario della provincia di Messina, è accusato di truffa aggravata, commessa in concorso con ignoti.

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Le indagini sono state condotte dagli agenti della Quinta Sezione Investigativa della Squadra Mobile – Reati contro il Patrimonio. L’attività investigativa ha permesso di individuare e fermare il presunto autore di una truffa consumata poco prima ai danni di una madre e di suo figlio, residenti a Palermo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, le vittime erano state contattate telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma, che aveva segnalato un presunto utilizzo fraudolento di documenti intestati al figlio della donna nell’ambito di un furto appena commesso.

La truffa del finto carabiniere

Con questo pretesto, il finto militare ha convinto l’uomo ad allontanarsi dall’abitazione per raggiungere un luogo indicato telefonicamente e sottoscrivere alcuni verbali. La madre, rimasta sola in casa, è stata raggiunta da un complice che, approfittando di un momento di distrazione della donna, si è impossessato di circa 10mila euro in contanti e di diversi oggetti in oro: gioielli che le vittime, su indicazione dei truffatori, avevano preparato per una presunta ispezione finalizzata a verificarne l’estraneità al furto.

Le ricerche

Nel frattempo, gli investigatori della Squadra Mobile avevano predisposto un servizio di osservazione e controllo lungo i principali assi viari di accesso alla città, concentrando l’attenzione sui veicoli provenienti dalla Sicilia orientale, da dove — secondo episodi recenti — bande di truffatori a bordo di auto a noleggio avevano raggiunto Palermo per colpire vittime anziane. Una prima scrematura ha portato gli investigatori a notare una Lancia Y sospetta, condotta da un uomo già noto agli operatori per precedenti attività info-investigative.

Soldi e gioielli nello zaino

Gli agenti, ritenendo che l’uomo potesse essere coinvolto nella realizzazione di truffe, hanno osservato una breve sosta del veicolo nella zona di Villa Tasca. Dopo essere sceso dall’auto, il finto carabiniere è entrato in un immobile per poi allontanarsi rapidamente. Gli agenti hanno continuato a monitorarne i movimenti seguendolo fino all’autostrada A19 in direzione Catania, dove hanno fermato il veicolo e sottoposto a controllo il conducente.

L’uomo è stato trovato in possesso di 10mila euro in banconote di diverso taglio, di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza. All’interno di uno zaino sono stati rinvenuti anche diversi gioielli d’oro, corrispondenti a quelli denunciati dalle vittime. La donna, sottoposta a individuazione fotografica, ha riconosciuto sia l’uomo sia i gioielli. Il 44enne che si era finto carabiniere è stato arrestato per truffa aggravata.