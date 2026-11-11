​Allarme bomba all’Istituto Superiore “Salvo D’Acquisto”: scatta l’evacuazione

​A seguito di una segnalazione d’allarme bomba ricevuta dall’Istituto Superiore Statale “Salvo D’Acquisto” di Bagheria via posta elettronica, la direzione scolastica ha immediatamente attivato il piano d’emergenza, provvedendo all’evacuazione preventiva degli studenti e del personale.

Anche se si sospetta che sia un falso allarme come i molti che si stanno registrando in questi giorni nel Paese si sono messe in campo tutte le azioni a tutela della popolazione scolastica.

​L’Amministrazione comunale si è attivata tempestivamente attraverso il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le informazioni e la gestione degli interventi. Gli studenti di entrambi i plessi — la sede centrale e la succursale — sono stati trasferiti in sicurezza presso i rispettivi punti di attesa previsti dal piano di evacuazione.

​Sul posto sono presenti l’Assessore Emanuele Tornatore e i volontari della Protezione Civile per l’assistenza.

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È stato avviato il coordinamento con il 112 e le forze dell’ordine, per lattivazione degli artificieri per effettuare le necessarie bonifiche ed escludere qualsiasi potenziale pericolo.

Si attendono le forze dell’ordine ed i controlli ​e non appena l’edificio sarà dichiarato privo di ogni rischio, verrà autorizzato il rientro nelle aule; qualora le operazioni di bonifica richiedano più tempo, si procederà con l’uscita anticipata degli studenti. Seguiranno eventuali aggiornamenti ufficiali.