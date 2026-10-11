Cronaca

Allarme bomba a Capaci, il robot fa brillare l’involucro sospetto

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un involucro sospetto trovato in una pianta a ridosso di un distributore Q8 ha fatto scattare ieri l’allarme bomba a Capaci, in provincia di Palermo. Sul posto sono arrivati carabinieri, artificieri, vigili del fuoco e polizia municipale, e il tratto interessato della strada statale 113 è rimasto chiuso al traffico per qualche ora.

L’allarme lanciato dall’addetto al lavaggio auto

Ore di apprensione ieri a Capaci, lungo la statale 113. L’involucro è stato individuato nei pressi dell’impianto di carburante, all’interno di una pianta. L’allarme è partito dall’addetto al servizio di lavaggio auto del distributore, che ha dato il via alla catena dei soccorsi.

Carabinieri, artificieri e vigili del fuoco sul posto

Dopo la segnalazione sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno lavorato insieme per operare in sicurezza nell’area del distributore.

Il robot e il brillamento dell’involucro

Per procedere senza correre rischi, gli artificieri si sono affidati a un robot, con il quale l’involucro sospetto è stato fatto brillare.

Statale 113 chiusa e poi riaperta

Durante le operazioni il tratto di statale coinvolto è stato interdetto al traffico per qualche ora, così da consentire agli specialisti di lavorare in sicurezza. Terminato l’intervento, la strada è stata riaperta.

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