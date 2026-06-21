Cronaca

Notte di fuoco a Palermo: rogo in falegnameria, 16 famiglie evacuate

di Redazione Web
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Dalle 2.40 circa di stanotte, diverse squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Palermo in via Gabriele Vulpi per l’incendio di una falegnameria. A causa dei danni provocati dall’incendio, è stato necessario evacuare 16 abitazioni delle palazzine adiacenti alla falegnameria. Non ci sono stati feriti.

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L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

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