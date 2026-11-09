Concorso pubblico a Enna per l’assunzione di due agenti di polizia locale

Il Comune di Enna ha aperto le selezioni per l’assunzione di due nuovi agenti di polizia locale. Con un bando pubblicato sul portale InPA, l’ente ennese cerca personale da inquadrare a tempo indeterminato e pieno nell’area degli Istruttori, con il profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale. La procedura si svolgerà per titoli ed esami e rappresenta una delle prime importanti opportunità di assunzione pubblica nel comparto della sicurezza urbana nel territorio ennese.

Il concorso, bandito dal dirigente dell’Area 2 del Comune, Letterio Lipari, mette a disposizione due posti a tempo pieno. Ai vincitori sarà riconosciuto il trattamento economico lordo iniziale previsto per l’area degli Istruttori dal CCNL Comparto Funzioni Locali, oltre all’indennità di comparto, alla tredicesima mensilità e, ove spettante, all’assegno per il nucleo familiare.

I requisiti richiesti ai candidati

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e della patente di guida di categoria B in corso di validità. Ai candidati sono inoltre richiesti i requisiti previsti dalla legge per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza: il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne per delitti non colposi, il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e il non essere stati espulsi dalle Forze Armate o destituiti da pubblici uffici. Il bando richiede anche l’assenza di cause ostative al maneggio e all’uso delle armi, oltre a una specifica idoneità fisica che riguarda, tra l’altro, vista, udito e assenza di patologie incompatibili con il servizio.

Tra i requisiti generali figurano la cittadinanza italiana – o il possesso dei requisiti equivalenti previsti per i cittadini dell’Unione Europea – la maggiore età e l’idoneità psicofisica alle mansioni del posto. Non è previsto alcun limite massimo di età per la partecipazione, in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale recepita in Sicilia. Tutti i requisiti devono essere posseduti sia al momento della scadenza della domanda sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Domanda solo online, scadenza entro 30 giorni

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS oppure eIDAS. È inoltre indispensabile disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata personale, necessario per ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Il termine utile per l’invio della domanda è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul portale InPA, con scadenza perentoria alle ore 12 dell’ultimo giorno utile. In caso di malfunzionamento della piattaforma informatica, è prevista una proroga pari alla durata del disservizio.

La partecipazione al concorso comporta inoltre il versamento di un contributo di 10 euro, da effettuare tramite bonifico bancario o postale sui conti intestati al Comune di Enna, con la ricevuta di pagamento da allegare obbligatoriamente alla domanda.

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Le prove d’esame e le materie da studiare

Qualora le domande superino di cinque volte il numero dei posti disponibili, l’amministrazione si riserva la facoltà di organizzare una prova preselettiva con quiz a risposta multipla, che ammetterebbe ai colloqui successivi i primi trenta classificati. La selezione vera e propria prevede poi una prova scritta, della durata massima di quattro ore, e una prova orale: per superare ciascuna delle due prove occorre ottenere almeno 30 punti su 50.

Le materie d’esame spaziano dal Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione, all’ordinamento della polizia locale, dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza al diritto amministrativo e penale, fino a nozioni di diritto del lavoro pubblico, sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione dei dati personali, trasparenza e anticorruzione, urbanistica, commercio e normative su immigrazione, armi e stupefacenti. Sono richieste anche la conoscenza della lingua inglese, verificata a livello B1 durante il colloquio orale, e la dimestichezza con le più comuni applicazioni informatiche.

Titoli e formazione della graduatoria

Al punteggio delle prove si aggiunge quello riservato ai titoli, valutati dopo lo svolgimento del colloquio orale: fino a 20 punti per i titoli di studio e fino a 30 punti per i titoli di servizio maturati presso enti pubblici nello stesso profilo professionale. Il punteggio complessivo, risultante dalla somma di prova scritta, prova orale e titoli, potrà arrivare a un massimo di 150 punti. A parità di punteggio, la preferenza andrà al candidato con il maggior carico familiare e, in caso di ulteriore parità, al concorrente più giovane.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Enna, nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata ai bandi di concorso. I vincitori dovranno sottoporsi a una visita medica preventiva per l’accertamento dell’idoneità alle mansioni prima della firma del contratto individuale di lavoro e dell’avvio del periodo di prova.

Per eventuali chiarimenti sulla procedura, i candidati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Enna, responsabile del procedimento la dott.ssa Teresa Lavore, contattabile telefonicamente o tramite gli indirizzi email e PEC indicati nel bando integrale pubblicato sul sito dell’ente.