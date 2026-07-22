Piromani scatenati a Monreale, nuovo incendio a Pioppo: famiglie scappano dalle abitazioni

Pioppo non riesce a lasciarsi alle spalle l’emergenza incendi. Dopo il rogo che nelle ultime ore ha devastato il bosco di Casaboli spingendosi fino a Monreale, un secondo focolaio si è acceso nella zona del fiume Sant’Elia, con fiamme che stanno avanzando rapidamente in direzione della frazione.

Le fiamme, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, sarebbero divampate da pochi minuti e hanno già scavalcato la Strada Statale 186 ancor prima di raggiungere le prime case, proseguendo poi verso i terreni agricoli circostanti. L’avanzata ha di fatto stretto Pioppo in una morsa, spingendo diverse famiglie ad allontanarsi precauzionalmente dalle proprie abitazioni.

Una spessa nube di fumo si è levata sopra la strada provinciale, peggiorando le condizioni di visibilità per chi transita nella zona. La frazione monrealese vive così una nuova giornata di apprensione, a distanza di poche ore dal precedente incendio che aveva già messo a dura prova il territorio.