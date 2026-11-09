Muore a 36 anni pregiudicato palermitano, corteo in via Maqueda con 200 persone e petardi: turisti fuggono

Per quasi un’ora, questa mattina, il tratto pedonale di via Maqueda compreso tra la Stazione Centrale e i Quattro Canti è rimasto bloccato da un corteo funebre accompagnato da scooter, petardi e fuochi d’artificio. Al corteo, composto da circa duecento persone, hanno preso parte amici e familiari di Emanuele Rubino, pregiudicato palermitano scomparso a 36 anni nei giorni scorsi a causa di un infarto, dopo un periodo di malattia che lo aveva costretto agli arresti domiciliari.

Rubino era stato condannato per il tentato omicidio di Yusupa Susso e per una serie di estorsioni ai danni di commercianti stranieri attivi nel quartiere Ballarò. La sua morte, avvenuta nei giorni scorsi, aveva già suscitato grande cordoglio sui social network, dove in tanti avevano voluto ricordarlo con messaggi e video.

A raccontare quanto accaduto questa mattina sono stati diversi residenti e testimoni oculari, secondo cui la manifestazione di cordoglio avrebbe generato momenti di autentico panico tra i turisti presenti in zona. Alcuni di loro, colti di sorpresa mentre facevano colazione nei locali della via, sarebbero fuggiti spaventati dal rumore delle esplosioni.

Il corteo, imponente per dimensioni, ha attraversato l’intero tratto pedonale tra negozi e locali del centro storico, in un contesto normalmente frequentato da passanti, residenti e visitatori stranieri. Il contrasto tra il clima della processione e lo sgomento di chi si è trovato improvvisamente a dover fronteggiare esplosioni e assembramenti ha reso la scena, agli occhi di chi vi ha assistito, ancora più surreale.

Lo sfogo dei residenti: “Nessun controllo, è stato terribile”

Secondo quanto riferito da chi ha assistito alla scena, il corteo non sarebbe stato autorizzato e si sarebbe svolto senza alcuna forma di vigilanza. A ogni ventina di metri, raccontano i residenti, venivano fatti esplodere petardi e fuochi d’artificio, in un clima di assoluta libertà che ha lasciato sgomenti i presenti.

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“Per circa un’ora quel tratto di via Maqueda è rimasto ostaggio di questo corteo che non credo fosse autorizzato. Tra l’altro ogni 20 metri hanno sparato mortaretti e fuochi d’artificio – racconta un testimone – Tutto senza alcun controllo. Con i turisti che fuggivano dai locali mentre stavano facendo colazione. Possibile che in questa città accadano cose di questo tipo. È davvero incredibile. In pieno centro. Siamo davvero indignati. Qui c’è chi può fare quello che vuole senza il minimo rispetto di quanti vivono in questo maledetto tratto di strada, fino a qualche anno fa il centro di Palermo, adesso trasformato nella peggiore periferia del capoluogo. Incredibile. Davvero non ci sono parole per descrivere quanto è successo questa mattina e l’impotenza di dovere subire questi comportamenti che nulla hanno di civile”.

Chi vive e lavora in quella zona di Palermo precisa di non voler mettere in discussione il diritto a celebrare un funerale, quanto piuttosto le modalità con cui si è svolto, giudicate eccessive e fuori controllo. “Sembrava una prova di forza per dimostrare chi comanda qua – dicono ancora i residenti – Una mattinata pazzesca”.

Le immagini e i racconti di questa mattina si sommano al cordoglio già manifestato nei giorni scorsi sui social network dopo la notizia della morte di Rubino. In tanti avevano condiviso ricordi e messaggi di vicinanza alla famiglia, segno di quanto la sua scomparsa avesse colpito chi lo conosceva.

Tra i tanti interventi comparsi online, spicca quello di una persona che dice di aver conosciuto Rubino fin da quando aveva appena sedici anni, e che ha voluto ricordare quanto la sua vita non fosse stata semplice. Un messaggio carico di incredulità e commozione, racchiuso in poche parole: “No, non ci credo, Emanuele. Non ci credo davvero”.

Resta ora da capire se sulla vicenda del corteo non autorizzato arriveranno accertamenti da parte delle autorità competenti, chiamate a valutare eventuali responsabilità per lo svolgimento di una manifestazione che, stando alle testimonianze raccolte, si è tenuta senza le necessarie autorizzazioni in una delle vie più centrali e frequentate di Palermo.