Bagheria e Palermo, la fortuna bussa due volte al SuperEnalotto

Due giocate, due vincite, un bottino complessivo di 128.378,28 euro: la fortuna ha baciato la Sicilia nelle estrazioni del SuperEnalotto di venerdì 6 e sabato 7 novembre, premiando due schedine giocate a Palermo e Bagheria.

A conquistare la cifra più alta è stato un giocatore di Bagheria, nel palermitano, che nell’estrazione di sabato 7 novembre ha centrato un “5” da 95.416,89 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Bar Tabacchi La Caravella, in via Papa Giovanni XXIII angolo V. Sull’identità del fortunato non sono trapelate informazioni.

Poche ore prima, venerdì 6 novembre, un’altra giocata aveva già regalato un sorriso a Palermo: nel punto vendita Tabacchi Lotto di via Garibaldi 65 un giocatore ha incassato 32.961,39 euro, sempre indovinando cinque numeri su sei. A darne notizia è l’agenzia Agipronews, che ha diffuso importi e punti vendita delle due giocate fortunate.

Sommando i due premi, il bottino arrivato tra Palermo e Bagheria in appena due giorni sale a 128.378,28 euro. In nessuno dei due casi, però, è stata centrata la sestina completa necessaria per portare a casa il jackpot.

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Il jackpot vola a 52 milioni di euro

Il montepremi principale del SuperEnalotto, intanto, continua a crescere. L’ultimo “6” risale all’11 settembre 2026, quando a Oggiono, in provincia di Lecco, una vincita da 223,2 milioni di euro ha interrotto una lunghissima attesa. Da allora, secondo i dati di Agipronews, il jackpot non si è più sbloccato.

Il prossimo appuntamento con l’estrazione è fissato per martedì 10 novembre: in palio ci saranno 52 milioni di euro, una cifra che potrebbe regalare ancora una volta un colpo di fortuna, magari di nuovo in terra siciliana.