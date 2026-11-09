Sicilia, c’è l’estate di San Martino: 27°C sulle coste tirreniche

Un’ondata di caldo fuori stagione sta per investire la Sicilia nel cuore di novembre, con punte di 27°C attese lungo le coste tirreniche tra Palermo e Villafranca Tirrena. A determinare il nuovo scenario è un riassetto delle correnti atlantiche, che spingerà le perturbazioni oceaniche verso l’Europa centro-occidentale, lasciando alla Sicilia un tempo asciutto ma decisamente più mite del normale.

Il cambiamento, atteso nei prossimi giorni, è legato proprio a questa nuova configurazione della circolazione sull’Atlantico: i sistemi frontali oceanici interesseranno più da vicino le regioni settentrionali italiane e le coste tirreniche della Penisola, mentre sull’Isola prevarrà una fase di stabilità. Il passaggio di questi fronti, uno dopo l’altro, richiamerà venti caldi di scirocco, ostro e libeccio per gran parte della settimana.

Si tratta di venti meridionali che, spirando rispettivamente da sud-est, sud e sud-ovest, convogliano verso la Sicilia masse d’aria calda e secca, contribuendo in modo determinante all’innalzamento delle temperature in questo scorcio d’autunno. Il meccanismo è tipico delle fasi di transizione stagionale: quando l’anticiclone nord-africano si espande verso il Mediterraneo centrale, le correnti più fredde restano relegate alle latitudini settentrionali, lasciando spazio a un flusso meridionale che trascina con sé aria calda e, spesso, polveri desertiche.

A contribuire in modo decisivo all’impennata termica sarà proprio l’arrivo, dall’Algeria, di masse d’aria calda di origine subtropicale continentale, che tra mercoledì e giovedì spingeranno i valori oltre la soglia dei 24-25°C. Giovedì sarà la giornata più calda, con picchi oltre i 27°C attesi lungo le coste tirreniche siciliane, in particolare tra Palermo e Villafranca Tirrena.

Dopo i primi freddi dell’autunno, l’aria tornerà dunque ad avere un sapore più primaverile che invernale, in un contrasto termico destinato a far discutere. Il capoluogo e il versante tirrenico si preparano così a vivere alcuni giorni quasi fuori stagione, con il termometro che racconta un’atmosfera più vicina a fine primavera che alla seconda decade di novembre.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Il cielo, nel corso della settimana, resterà nuvoloso o velato, per il transito continuo di nubi stratiformi e cirri, cui si aggiungeranno le velature legate alla presenza di polveri desertiche sahariane in sospensione nell’atmosfera. Questo tipo di foschia in quota, non raro in questo periodo dell’anno, può regalare cieli dai toni lattiginosi o leggermente ambrati, pur senza incidere in modo diretto sulla qualità dell’aria respirata al suolo. Di piogge vere e proprie, in ogni caso, non ce ne saranno: un quadro stabile che accompagnerà l’intera fase più calda della settimana.

Venerdì possibile pioggia, poi il weekend cambia tutto

Una parziale eccezione è attesa nella mattinata di venerdì 13 novembre, quando qualche pioggia o rovescio isolato potrebbe bagnare le coste dell’area ionica e la parte meridionale della città. Si tratterà comunque di fenomeni localizzati e di breve durata, che non intaccheranno il quadro generale di stabilità e di caldo anomalo.

Il flusso di correnti africane è atteso interrompersi proprio nel fine settimana, quando aria più fresca e temperata in arrivo dall’Atlantico prenderà il sopravvento. Le temperature caleranno di qualche grado, mentre la variabilità aumenterà sulle coste tirreniche e nello Stretto di Messina, con la possibilità di qualche pioggia o piovasco isolato tra sabato e domenica.

Per i giorni successivi al weekend si intravede un possibile ulteriore cambiamento, ma l’orizzonte temporale resta troppo ampio per poter fare previsioni attendibili. L’indice di affidabilità di questa tendenza, al momento, rimane infatti piuttosto basso e soggetto a variazioni, come spesso accade con le proiezioni meteorologiche che si spingono oltre la settimana in corso.