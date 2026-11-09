Intelligenza artificiale e medicina di precisione: la prof Unipa Simona Rombo premiata a Palermo

La prof.ssa Simona Ester Rombo, ordinaria del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo e CEO dello spin-off accademico Kazaam Lab, ha vinto il Premio GammaDonna 2026, riconoscimento dedicato all’imprenditoria femminile innovativa, giunto alla XXII edizione.

Il premio è stato assegnato per lo sviluppo di una tecnologia brevettata che integra Intelligenza Artificiale e Network Medicine, con l’obiettivo di ampliare le possibilità della medicina di precisione e supportare i medici nell’individuazione delle terapie più adatte ai singoli pazienti, anche in presenza di patologie complesse.

Fondata nel 2020, Kazaam Lab ha sviluppato una piattaforma che mette in relazione dati relativi a geni, proteine, malattie e farmaci, consentendo di individuare connessioni e meccanismi biologici che possono contribuire alla comprensione delle patologie. La tecnologia è stata validata attraverso collaborazioni con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo e con la Sapienza Università di Roma. Tra le applicazioni in fase di sviluppo figurano la prevenzione del cancro orale e il supporto alla pianificazione degli interventi di chirurgia plastica.

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«Ricevere il Premio GammaDonna è un riconoscimento che va oltre Kazaam Lab: significa che la strada del trasferimento tecnologico, ovvero portare la ricerca fuori dai laboratori per incontrare i bisogni reali delle persone, è una strada che vale la pena percorrere. Arriva in un momento decisivo per noi, in cui dobbiamo trasformare il lavoro di ricerca e sviluppo in un prodotto pronto per il mercato. È uno stimolo ulteriore a proseguire con convinzione verso la certificazione e l’internazionalizzazione», commenta la prof.ssa Rombo.

Il Premio GammaDonna, istituito nel 2004, promuove l’imprenditoria femminile e sostiene la crescita di imprese innovative, favorendo opportunità di sviluppo, collaborazione e trasferimento di competenze.