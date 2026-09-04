Rai 3 sceglie Castellammare del Golfo: la Sicilia in gara a “Il Borgo dei Borghi”

Castellammare del Golfo, 4 settembre 2026–Castellammare del Golfo è stata selezionata come unico borgo siciliano in gara a “Il Borgo dei Borghi”, la celebre trasmissione di Rai 3 dedicata alla scoperta e alla valorizzazione dei borghi più affascinanti d’Italia.

Una scelta di prestigio che porterà Castellammare del Golfo ancora una volta sotto i riflettori nazionali con un’importante opportunità per raccontare la città, il suo patrimonio paesaggistico, storico e culturale, le tradizioni e le eccellenze del territorio. Le riprese dedicate a Castellammare del Golfo si svolgeranno martedì 8 e mercoledì 9 settembre.

Martedì 8 settembre, dalle ore 17.30, l’invito è rivolto a cittadini, associazioni, operatori e visitatori, che sono chiamati a partecipare nella villa comunale Regina Margherita per vivere insieme questo momento.

«Castellammare del Golfo rappresenterà la Sicilia in questa importante vetrina nazionale -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Giovanni D’Aguanno-. Stiamo seguendo il set e tutte le attività predisposte dalla Rai, collaborando affinché il racconto del nostro borgo possa valorizzare al meglio la nostra comunità, il territorio e l’intera Sicilia».

Il sindaco e l’assessore rivolgono quindi un appello ai cittadini di Castellammare del Golfo: «L’8 e il 9 settembre vogliamo far sentire l’orgoglio di Castellammare del Golfo facendo squadra: Castellammare rappresenta tutta la Sicilia. Invitiamo cittadini, associazioni, operatori e visitatori a partecipare e a condividere con entusiasmo questo importante momento. Forza Castellammare del Golfo!».

Dal 18 ottobre, ogni domenica pomeriggio su Rai 3, saranno trasmessi i filmati dedicati ai borghi partecipanti. La data della puntata dedicata a Castellammare del Golfo sarà comunicata non appena sarà ufficializzata dalla Rai.

“Successivamente sarà il momento del voto, previsto in primavera, e sarà allora che avremo bisogno del sostegno di tutta la Sicilia. Castellammare del Golfo rappresenterà l’intera nostra Regione e siamo certi che i siciliani sapranno fare squadra e sostenerci in questa importante sfida. Per questo -concludono il sindaco Fausto e l’assessore D’Aguanno- invitiamo fin da subito tutti a registrarsi su RaiPlay, così da essere pronti quando sarà aperta la competizione».