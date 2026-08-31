Pullman esce di strada sulla A20 Palermo-Messina

Attimo di paura all’alba lungo l’A20 Messina-Palermo, dove un pullman è finito fuori strada nei pressi dello svincolo di Tusa, andando a impattare contro le barriere laterali della carreggiata. Nessuno dei passeggeri a bordo ha riportato ferite, nonostante lo spavento per l’uscita improvvisa dal tracciato autostradale.

Lo schianto contro il guardrail

Il mezzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, finendo la propria corsa contro le barriere di protezione poste a bordo carreggiata. L’impatto ha provocato danni alla fiancata del pullman, ma la struttura ha retto, evitando conseguenze più gravi per chi si trovava a bordo.

Illesi tutti i passeggeri

A raccontare l’accaduto è stato il grande spavento più che le conseguenze fisiche: nessuno dei presenti ha necessitato di cure ospedaliere. Sul tratto, che collega il capoluogo siciliano a Messina attraversando l’area dei Nebrodi, sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari insieme alle forze dell’ordine, che hanno gestito la messa in sicurezza del veicolo e la viabilità nella zona interessata.

Traffico sotto controllo

Le operazioni di rimozione del mezzo e i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente hanno impegnato per alcune ore il personale intervenuto sul posto, in un tratto autostradale che in passato è stato già teatro di altri episodi legati alle condizioni della carreggiata.