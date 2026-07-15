Cronaca

Incidente sulla A19: ambulanza esce di strada, due persone estratte dai vigili del fuoco

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un’ambulanza è finita fuori strada nella notte lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza del km 132 in direzione Catania. Le due persone a bordo del mezzo sono rimaste bloccate tra le lamiere e sono state estratte dai Vigili del Fuoco, intervenuti in piena notte per il salvataggio.

La dinamica dell’incidente

L’allarme è scattato alle 4:15, quando le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna sono state allertate per un veicolo uscito di carreggiata. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la fuoriuscita del mezzo sanitario dalla strada: gli accertamenti sulle cause sono attualmente in corso da parte degli organi competenti.

Una volta raggiunto il luogo dello schianto, i pompieri hanno lavorato per liberare i due occupanti rimasti intrappolati all’interno del veicolo. Le operazioni di estrazione hanno richiesto l’uso delle attrezzature in dotazione alle squadre di soccorso, specializzate proprio in questo tipo di interventi complessi.

Il trasporto in ospedale e i soccorsi

Dopo essere stati estratti dall’abitacolo, i due feriti sono stati presi in carico dai sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure. Entrambi sono stati successivamente trasferiti presso l’Ospedale Umberto I di Enna per gli accertamenti clinici e le cure necessarie.

Sul tratto autostradale interessato sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente inoltre il personale Anas, impegnato nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza del tratto coinvolto nell’incidente.

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