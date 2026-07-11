Cronaca

Tragedia stradale, travolto e ucciso da una moto davanti al Policlinico

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita nella notte scorsa dopo essere stato travolto da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico di Messina.

L’urto è stato violentissimo: l’uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra.

Il motociclista è un uomo di 40 anni che guidava una Honda Africa Twin priva di copertura assicurativa. Sul caso indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Messina.

Consigliati per te

  1. Aveva 16 anni e una vita davanti: Palermo piange Nanni, ucciso da una pala meccanica
  2. Baby gang in azione davanti al Tribunale: commerciante colpito con un pugno davanti alla moglie
  3. Ha ucciso a coltellate Francesco Spataro, Francesco Cusumano non parla davanti ai magistrati
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tentato omicidio a Balestrate, lite finisce nel sangue
Cronaca In primo piano
Inferno sulla Statale, scontro tra auto e furgone: muore un ingegnere e un ferito grave
Cronaca
Palermo, finisce in una buca con lo scooter: 18enne in coma al Civico
Cronaca In primo piano
Finanzieri aggrediti a Capo Zafferano, identificato un terzo indagato: sequestrata la moto d’acqua
Cronaca
Ondata di caldo africano: picchi di 43°C attesi in Sicilia
Meteo