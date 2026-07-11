Tragedia stradale, travolto e ucciso da una moto davanti al Policlinico

Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita nella notte scorsa dopo essere stato travolto da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico di Messina.
L’urto è stato violentissimo: l’uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra.
Il motociclista è un uomo di 40 anni che guidava una Honda Africa Twin priva di copertura assicurativa. Sul caso indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Messina.
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