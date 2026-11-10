La cocaina nascosta nel serbatoio dell’auto, scatta l’arresto nel Palermitano

Un’auto ferma sul ciglio della strada, un uomo al volante in apparente attesa, un sospetto che prende forma, è bastato questo ai Carabinieri della Stazione di Cerda per mettere a segno un arresto. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato la presenza insolita di un uomo a bordo di una vettura e hanno deciso di approfondire.

La perquisizione dell’auto ha confermato le intuizioni dei militari. All’interno del vano di imbocco del serbatoio è stato rinvenuto un involucro contenente 52 grammi di cocaina, occultato per sfuggire ai controlli. Per un 42enne palermitano, trovato in possesso della sostanza, sono scattate le manette in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Termini Imerese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa della udienza di convalida.

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L’arresto si inserisce nell’ambito del quotidiano contrasto allo spaccio, condotto in sinergia con la Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal dott. Antonio Angelo Vittorio Cavallo.

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