Rapporto Svimez, in Sicilia cala la disoccupazione ma crolla la popolazione

L’economia siciliana cresce, ma a un ritmo contenuto e con divari strutturali ancora marcati rispetto al resto d’Italia. È il quadro che emerge dal rapporto Svimez “L’economia e la società del Mezzogiorno”.

Nel 2026 il Pil regionale aumenta dello 0,6%, sostenuto soprattutto dal terziario, che cresce dell’1%, mentre arretrano industria (-1%), costruzioni (-2,6%) e agricoltura (-1,4%).

Gli investimenti rappresentano invece un punto di forza, con un incremento del 3,1%, mentre la domanda estera cresce del 4,6%.

Il quadro nel Mezzogiorno

Il dato siciliano si inserisce in un Mezzogiorno che nel 2025 ha registrato una crescita del Pil dello 0,7%, superiore allo 0,5% del Centro-Nord, confermando per il quarto anno consecutivo una dinamica relativamente più favorevole. Il recupero, però, non ha colmato i divari territoriali.

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Tra i segnali positivi, il rapporto evidenzia la crescita dell’occupazione siciliana: tra il 2021 e il 2025 il tasso di occupazione è passato dal 41,1% al 47,3%, con un aumento di 6,2 punti, il più elevato tra le regioni meridionali. Il livello, però, resta distante da quello del Centro-Nord. Anche la disoccupazione è diminuita, dal 18,7% al 12,2%.

Luci e ombre

Il rapporto restituisce quindi una Sicilia con alcuni segnali di rafforzamento (investimenti, occupazione, export e crescita di alcune componenti industriali), ma ancora alle prese con una bassa densità produttiva, servizi insufficienti, povertà, fuga dei giovani e un forte squilibrio demografico.

Un punto di debolezza è rappresentato dal calo demografico. La Sicilia conta oggi circa 4,8 milioni di residenti e, secondo le proiezioni, potrebbe scendere a circa 4,1 milioni nel 2050, con una riduzione del 14,5%. Un processo alimentato anche dalla perdita di giovani e laureati verso il Centro-Nord e l’estero.