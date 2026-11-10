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Incidente sulla statale 115, auto si ribalta: traffico deviato

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Incidente sulla statale 115, auto si ribalta: traffico deviato

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 10 novembre, lungo la statale 115, all’altezza di Petrosino, dove una Fiat Punto si è ribaltata finendo contro un palo nell’area di un distributore di carburanti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è ancora chiaro il numero esatto delle persone coinvolte, né se vi siano feriti e quali siano le loro condizioni.

Dinamica ancora da accertare

Dalle prime informazioni raccolte, la vettura avrebbe improvvisamente perso aderenza con l’asfalto, per cause che gli inquirenti dovranno stabilire, ribaltandosi più volte prima di schiantarsi contro l’infrastruttura del distributore. Non è escluso che nella dinamica possano essere stati coinvolti altri veicoli, circostanza su cui i carabinieri stanno ancora facendo chiarezza.

Traffico deviato verso Mazara del Vallo

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente, la circolazione in direzione Mazara del Vallo è stata interrotta e deviata su percorsi alternativi. Disagi sono previsti fino al termine delle attività di rimozione del mezzo e di ripristino della sede stradale.

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