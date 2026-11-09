Auto fuori strada dopo lo scontro con un cinghiale: ferito il conducente

Un cinghiale comparso improvvisamente sulla carreggiata ha provocato questa mattina un grave incidente lungo la strada che collega Castelbuono a Pollina, nelle Madonie. Il conducente di un’auto, nell’impossibilità di evitare l’animale, ha perso il controllo del veicolo, finito fuori strada nella scarpata a bordo carreggiata. L’uomo è stato soccorso ed è ora ricoverato in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio, che hanno permesso un rapido intervento dei soccorsi. Sul luogo dello scontro si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e un’ambulanza del 118.

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Per estrarre il conducente dall’abitacolo, deformato dall’urto, è stato necessario l’intervento dei pompieri, che hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’area coinvolta nello schianto. Una volta liberato dalle lamiere, l’uomo è stato assistito dal personale sanitario del 118, che lo ha stabilizzato prima del trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

Ai carabinieri è affidata ora la ricostruzione della dinamica dell’incidente, oltre alla gestione della circolazione nel tratto interessato dall’impatto con il cinghiale, fenomeno non raro lungo le strade che attraversano il territorio delle Madonie.