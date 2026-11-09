Magnitudo 2.9

Scossa di terremoto al largo di Palermo

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Scossa di terremoto al largo di Palermo

Nuovo terremoto nel Tirreno Meridionale al largo tra l’isola di Ustica e Filicudi. Dopo che la sequenza sismica dei giorni scorsi sembrava aver battuto la ritirata, questa notte un nuovo terremoto. I dati DELL’INGV sono ancora provvisori:

Il terremoto è stato di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona nella notte di giorno alle 00:30:36 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8265, 14.1623 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

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