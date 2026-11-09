Cronaca

Bagheria, coniugi arrestati con hashish in casa: in frigo 51 dosi pronte per lo spaccio

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Rapina violenta al distributore, scoperta la banda del flex: un arresto

Una coppia di coniugi, rispettivamente di 66 e 61 anni, è finita in manette a Bagheria con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto, scattato in flagranza, porta la firma dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, intervenuti dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dei due.

A insospettire i militari è stato in particolare un giovane visto allontanarsi in fretta dall’immobile, con ogni probabilità subito dopo una cessione di droga. Da qui la decisione di procedere a una perquisizione domiciliare, che ha portato al ritrovamento di diverse quantità di hashish nascoste in casa.

Nel frigorifero dell’abitazione sono state rinvenute 51 dosi già pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 47 grammi. Altri 126 grammi della stessa sostanza, suddivisi in quattro involucri, erano invece custoditi in un mobile della cucina, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto dei due coniugi, ai quali è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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