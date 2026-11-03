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Trovato morto un uomo sulla statale 115

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Trovato morto un uomo sulla statale 115

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Mazara del Vallo, sulla statale 115, in via Falcone-Borsellino, all’altezza del civico 78. A scoprirlo è stato un operaio che stava ripulendo l’esterno della casa funeraria Agatone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e Polizia di Stato.

Dove e come è stato trovato il corpo?

L’operaio ha notato la figura a terra tra le sterpaglie, a ridosso dell’edificio, e ha dato l’allarme. L’uomo giaceva vicino ai gradini di una scala che porta a una grande cabina elettrica, un punto che, stando alle prime ipotesi, potrebbe essere stato il suo rifugio.

Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, di origine pakistana secondo le prime informazioni, con un’età apparente intorno ai cinquant’anni. L’identificazione resta però da confermare.

Dopo il sopralluogo del medico legale, la salma è stata trasferita nell’obitorio del cimitero comunale. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause del decesso. Dalle prime valutazioni, la morte risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento.

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