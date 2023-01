Dramma e disperazione a Palermo, uomo muore avvolto da incendio in casa

PALERMO – Scene di dolore questa mattina a Palermo, nella zona di Villa Sperlinga a Palermo. Un incendio ha devastato un’abitazione in via Scaduto 6 D, causando la morte di un uomo. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota.

Le fiamme, secondo quanto ricostruito nell’immediatezza della tragedia, sono divampate al terzo piano dell’edificio, e nonostante i vigili del fuoco siano intervenuti tempestivamente, non è stato possibile salvare l’uomo. Il rogo ancora non è ancora stato spento e gli investigatori stanno cercando di stabilire le cause dell’incendio.

La scena è stata descritta come un’autentica tragedia, con le famiglie dei residenti dell’edificio sconvolte dalla perdita della vita di una persona cara. Saranno aperte le dovute indagini che chiariscano le cause dell’incendio.