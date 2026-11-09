Asp Palermo: vaccinazione antinfluenzale e screening dal 10 al 15 novembre

La prevenzione esce dagli ambulatori e raggiunge i luoghi di lavoro, le piazze e i quartieri. Dal 10 al 15 novembre l’ASP di Palermo propone una nuova settimana di iniziative dedicate alla vaccinazione antinfluenzale, agli screening oncologici e ai servizi amministrativi.

Il programma si apre martedì 10 e giovedì 12 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, nella sede INPS di via Francesco Laurana 59. L’iniziativa è riservata ai dipendenti dell’Istituto e rientra nelle attività di promozione della salute e prevenzione negli ambienti di lavoro. In programma la vaccinazione antinfluenzale e lo screening del tumore del colon-retto (riservato a persone tra 50 e 69 anni).

Venerdì 13 e sabato 14 novembre l’ASP sarà presente in piazza Castelnuovo, all’interno dell’Expo della Maratona di Palermo, con l”Influday. Dalle ore 10 alle 16 i cittadini potranno effettuare la vaccinazione antinfluenzale e ritirare il SOF Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell’ambito dello screening del tumore del colon-retto. Sarà, inoltre, attivo uno sportello amministrativo per il cambio del medico di medicina generale, l’esenzione ticket o il duplicato della tessera sanitaria.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

La prevenzione raggiungerà anche il quartiere CEP. Sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, alla Chiesa di San Giovanni Apostolo, in collaborazione con il Lions club Palermo dei Vespri, saranno disponibili lo screening mammografico (donne tra 50 e 69 anni), quello del cervicocarcinoma (Pap Test o HPV Test per donne tra 25 e 64 anni) e lo screening del tumore del colon-retto.

Il fine settimana sarà caratterizzato anche da una campagna vaccinale diffusa: sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 9 alle 13, l’Influday coinvolgerà tutte le Case di Comunità dell’ASP di Palermo con la vaccinazione antinfluenzale.