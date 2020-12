Palermo, muore un uomo avvolto dalle fiamme

Tragedia al Capo, storico quartiere di Palermo,dove un uomo è morto a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un locale in cui viveva.

A perdere la vita un uomo di 74 anni i origini tunisine.

L’uomo viveva all’interno di un magazzino a piano terra al Capo. Per causa ancora da accertare, si è sviluppato all’interno un rogo che non ha dato scampo all’uomo. La tregedia si è consumata in cortile Scalilla, nelle vicinanze di via Sant’Agostino.

Le fiamme forse si sono sprigionate da una stufa a legna. Dopo qualche minuto il magazzino è stato avvolto dalle fiamme e dal fumo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco allertati dai residenti. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

Sono in corso indagini della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica del dramma.