Stazione Centrale-Ponte Oreto, lel giorno del cambiamento è già traffico infernale

Da questa mattina, lunedì 9 novembre 2026, la zona del Ponte Oreto a Palermo è alle prese con un assetto viario completamente nuovo. Il Comune ha attivato sensi unici, divieti di transito e inversioni di marcia per consentire la ripresa dei lavori di risanamento della carreggiata, dopo la riapertura di via Ernesto Basile. Nel giorno del debutto, tra Stazione Centrale e il ponte, automobilisti e residenti si sono trovati a fare i conti con rallentamenti e difficoltà di orientamento.

Le modifiche interessano tre snodi strategici della rete stradale. All’incrocio tra via Stazzone e via Oreto, chi guida è ora obbligato a dirigersi verso il centro città, perché il passaggio in direzione del Ponte Oreto resta chiuso. Stessa logica all’incrocio tra via Decollati e via Oreto, dove il flusso viene deviato verso via Decollati. Cambia invece di segno il Ponte Guadagna, con l’inversione del senso di marcia.

La novità più evidente riguarda però lo stesso Ponte Oreto, che da oggi diventa percorribile a senso unico: lo si potrà attraversare solo in direzione del centro, partendo da via Oreto, mentre resta vietato il transito verso la periferia. Una modifica che, nelle prime ore, ha reso più complicati proprio gli spostamenti nel tratto compreso tra la Stazione Centrale e il ponte, uno dei nodi più trafficati della città.

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Gli interventi legati al risanamento della carreggiata sono destinati a durare otto mesi: un orizzonte lungo che, già nella prima giornata di applicazione, fa emergere il nodo cruciale di questa fase, ovvero la necessità di una segnaletica chiara e di una gestione attenta dei flussi, per evitare che l’intera area resti bloccata nelle prossime settimane.

Dal Comune arriva l’invito a prestare la massima attenzione alla nuova cartellonistica e alle disposizioni in vigore, per limitare i disagi e garantire la sicurezza durante il cantiere. Resta da vedere se le difficoltà di questo primo giorno siano solo l’effetto dell’assestamento iniziale o l’anticipo di una convivenza complicata con i lavori, destinata a proseguire fino alla prossima estate.