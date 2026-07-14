Trovato morto a letto un maresciallo di 39 anni, dramma a Trapani

Un maresciallo dei Carabinieri di 39 anni, in servizio al Comando provinciale di Trapani, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione. L’uomo, originario di Valderice, è stato rinvenuto nel letto di casa, dove viveva.

Il ritrovamento è avvenuto all’alba, quando qualcuno si è accorto che il militare non dava più segni di vita. Sul posto sono scattati gli accertamenti di rito per stabilire cosa sia realmente successo.

Le cause della morte restano al momento sconosciute. Toccherà agli approfondimenti disposti dall’autorità competente ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il cordoglio dei colleghi

La scomparsa del maresciallo ha lasciato un vuoto profondo tra i colleghi dell’Arma, che lo conoscevano e lo stimavano. Anche nella comunità di Valderice, dove il militare era originario, la notizia ha suscitato grande commozione: in tanti lo ricordano come una persona benvoluta, sia sul lavoro che nella vita di paese.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi sulle cause del decesso e su eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che potrebbero fare più chiarezza sull’accaduto.