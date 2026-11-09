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Sciame sismico senza fine: nuove scosse nel mare tra Palermo e Messina

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Sciame sismico senza fine: nuove scosse nel mare tra Palermo e Messina

Non si arresta lo sciame sismico che da circa un mese interessa il tratto di mare del Tirreno Meridionale, tra Palermo e Messina. Tra la notte e le prime ore di lunedì 9 novembre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato tre nuovi eventi tellurici, con magnitudo comprese tra 2.1 e 2.9.

La scossa più intensa risale alla mezzanotte e trenta, quando è stato rilevato un sisma di magnitudo 2.9 a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie marina: si tratta dell’evento più energico tra quelli registrati di recente.

Le rilevazioni sono proseguite anche nelle ore successive. Alle 5.01 un nuovo movimento tellurico, di magnitudo 2.4 e profondità di 9 chilometri, ha nuovamente interessato l’area del Tirreno Meridionale. Appena quarantadue minuti più tardi, alle 5.43, un’ulteriore scossa, di magnitudo 2.1 e profondità di 10 chilometri, ha chiuso la sequenza notturna secondo i dati diffusi dall’INGV di Roma.

Si tratta dell’ennesimo capitolo di un fenomeno che da settimane interessa l’area marina compresa tra la costa palermitana e quella messinese, e che i tecnici dell’Istituto continuano a monitorare passo dopo passo.

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