La Ruota della Fortuna, campionessa la siciliana Francesca Bascio

Francesca Bascio, giovane campobellese impegnata nell’azienda olivicola di famiglia, ha conquistato la vittoria nella puntata odierna de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, avendo la meglio sulla campionessa in carica e portando a casa complessivamente 13.600 euro, oltre alla spesa gratuita per un anno presso una nota catena di supermercati, sponsor storico del programma.

Nella fase conclusiva della sfida, la Ruota delle Meraviglie, l’emozione ha probabilmente giocato la sua parte: Francesca è riuscita a indovinare solo una delle tre frasi in palio. Un dettaglio che però non ha intaccato il risultato complessivo della puntata: la neo campionessa tornerà in gara domani sera, pronta a difendere il titolo appena conquistato.

A rendere ancora più curiosa la vicenda è un legame familiare con un altro volto noto della città: Francesca è infatti sorella di Leonardo Bascio, vicesindaco di Campobello, che nel 2011 aveva vestito i panni di concorrente in un’altra trasmissione di grande successo, I Soliti Ignoti, condotta all’epoca dall’indimenticato Fabrizio Frizzi.