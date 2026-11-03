Scatta la denuncia

Palermo, polizia municipale sventa un furto: bloccato un uomo su un autobus

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Palermo, polizia municipale sventa un furto: bloccato un uomo su un autobus

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza urbana, la Polizia Municipale di Palermo ha sventato un furto a danno di un cittadino, portando al recupero dell’intera refurtiva e al deferimento del responsabile all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento è scattato durante il pattugliamento delle vie del centro: gli agenti sono stati insospettiti dall’atteggiamento ambiguo di un uomo a bordo di un autobus di linea – lo hanno visto disfarsi precipitosamente di alcuni oggetti all’interno di un tombino e salire velocemente sul mezzo -. Bloccato immediatamente l’autobus e il sospettato, gli operatori hanno recuperato le carte di credito e i documenti poco prima occultati.

Gli immediati accertamenti sul posto, supportati anche dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di risalire in tempi brevi alla vittima del furto. Poco più in là, nel frattempo, veniva ritrovato il portafogli con i documenti di identità e un blocchetto di assegni. Il legittimo proprietario è stato rintracciato e ha potuto rientrare in possesso dei propri documenti e beni personali, precedentemente trafugati.

Durante le fasi operative, a seguito dei controlli di rito, il responsabile, tale C.C., pluripregiudicato palermitano, è stato perquisito, identificato e deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

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