Giovanni da San Giuseppe Jato campione a La Ruota della Fortuna

Giovanni da San Giuseppe Jato alla Ruota della Fortuna diventa campione e si aggiudica una cifra importante. Una vittoria meritata durante la puntata del 16 ottobre della trasmissione di Gerry Scotti.

Una partecipazione vittoriosa quella per l’assistente di volo jatino che ha battuto la campionessa in carica e l’altra sfidante in una gara a senso unico. Bravura e fortuna per Giovanni che ha indovinato tabelloni difficili con l’istinto degno dei più grandi campioni. In gara Giovanni ha accumulato ben 46.000 euro.

Unica nota stonata la fase finale della puntata. Lo steward non è riuscito a indovinare alcun tabellone.