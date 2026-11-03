Maxi tamponamento tra 5 veicoli, chiusa la statale 114

Cinque veicoli coinvolti in un tamponamento e la statale 114 “Orientale Sicula” chiusa in entrambe le direzioni, nel territorio di Catania. Lo ha comunicato l’Anas: lo stop alla circolazione è scattato all’altezza del chilometro 91,300, per permettere la messa in sicurezza della carreggiata.

Cosa si sa finora dell’incidente?

Le informazioni disponibili sono ancora poche. Al momento non è stato chiarito se ci siano persone ferite e non sono note le cause dello scontro, che ha coinvolto più mezzi lungo una delle arterie principali della costa ionica siciliana.

Quando riaprirà la strada?

La riapertura dipende dalla conclusione degli interventi sul tratto interessato, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza. Anas ha precisato che il traffico potrà riprendere solo a operazioni ultimate, senza indicare un orario per il ritorno alla normale viabilità.

Per ora la chiusura resta quindi temporanea, in attesa delle verifiche e del completamento dei lavori sulla carreggiata: gli aggiornamenti sulla circolazione saranno decisivi per chi deve spostarsi in zona.