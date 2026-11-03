Anas sul posto

Maxi tamponamento tra 5 veicoli, chiusa la statale 114

Di Pubblicato

Segui Diretta Sicilia su Google: aggiungici alle fonti preferite

Pubblicità
Maxi tamponamento tra 5 veicoli, chiusa la statale 114

Cinque veicoli coinvolti in un tamponamento e la statale 114 “Orientale Sicula” chiusa in entrambe le direzioni, nel territorio di Catania. Lo ha comunicato l’Anas: lo stop alla circolazione è scattato all’altezza del chilometro 91,300, per permettere la messa in sicurezza della carreggiata.

Cosa si sa finora dell’incidente?

Le informazioni disponibili sono ancora poche. Al momento non è stato chiarito se ci siano persone ferite e non sono note le cause dello scontro, che ha coinvolto più mezzi lungo una delle arterie principali della costa ionica siciliana.

Quando riaprirà la strada?

La riapertura dipende dalla conclusione degli interventi sul tratto interessato, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza. Anas ha precisato che il traffico potrà riprendere solo a operazioni ultimate, senza indicare un orario per il ritorno alla normale viabilità.

Per ora la chiusura resta quindi temporanea, in attesa delle verifiche e del completamento dei lavori sulla carreggiata: gli aggiornamenti sulla circolazione saranno decisivi per chi deve spostarsi in zona.

Consigliate per te:

  1. Tamponamento sulla statale, più veicoli incidentati e strada chiusa
  2. Maxi tamponamento sulla Palermo-Messina tra 10 veicoli, interviene il 118: A20 nel caos:
  3. Maxi tamponamento a catena sull’A19 Palermo-Catania: 10 veicoli coinvolti
  4. Incidente sull’A19, maxi-tamponamento a Trabia: 11 veicoli coinvolti, un ferito grave

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

L’autore

Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Tutti gli articoli di Redazione Sito web Facebook

Torna in alto