Forte maltempo in Sicilia, allerta meteo della Protezione Civile il 3 novembre

La Sicilia si prepara a un’altra giornata di instabilità atmosferica. Per martedì 3 novembre 2026 la Protezione Civile regionale ha proclamato lo stato di allerta gialla su gran parte dell’isola, con particolare attenzione alle zone di allerta B, C e D, dove sono attesi fenomeni di natura idrogeologica, temporalesca e idraulica. Soltanto i settori più orientali della Sicilia resteranno fuori dall’area di allerta, classificati in codice verde, mentre le restanti zone si troveranno ai margini dei fenomeni più intensi.

Il quadro meteorologico, secondo gli aggiornamenti diffusi dai canali di monitoraggio regionale, descrive una circolazione depressionaria che nelle prossime ore inizierà ad allontanarsi verso il mar Ionio e la Grecia. Questo allontanamento porterà a un miglioramento diffuso delle condizioni del tempo nel corso della giornata, anche se non mancheranno residue sacche di instabilità, soprattutto lungo i versanti tirrenici dell’isola.

Notte di piogge sui versanti tirrenici, poi schiarite

Le ore notturne e le prime ore del mattino saranno ancora caratterizzate da rovesci sparsi, localmente anche forti, concentrati sui versanti tirrenici e sui settori settentrionali della Sicilia. Con il passare delle ore, tuttavia, le precipitazioni diventeranno più sporadiche, lasciando spazio a un miglioramento progressivo accompagnato da schiarite via via più ampie. Nel resto della regione il tempo apparirà già in deciso miglioramento fin dalle prime ore, con cielo che si presenterà poco nuvoloso o al più nuvoloso, senza fenomeni di rilievo.

Le precipitazioni più intense, quindi, resteranno circoscritte a un arco temporale limitato e a un’area geografica ben definita, ma la Protezione Civile ha comunque ritenuto necessario mantenere alta l’attenzione per i rischi legati a possibili allagamenti, smottamenti e criticità della rete idraulica, tipici delle fasi di transizione tra una perturbazione in esaurimento e il ritorno di condizioni più stabili. Non è un caso che, in queste circostanze, i Comuni più esposti tendano ad attivare un monitoraggio costante dei torrenti e dei tratti stradali storicamente a rischio.

Temperature in aumento, ma più fresco la sera

Dal punto di vista termico, la giornata di martedì porterà un deciso rialzo delle temperature massime, che potranno raggiungere i 19-22°C su buona parte dell’isola, con punte fino a 22-23°C o poco oltre tra la piana di Catania e il siracusano. Diverso il discorso per le temperature minime, che resteranno più contenute, regalando un clima più freddo nelle ore serali e nelle prime ore della notte, con un’escursione termica piuttosto marcata rispetto alle ore centrali della giornata.

Sul fronte dei venti, la giornata si aprirà ancora con correnti di Maestrale-Tramontana sostenute, in particolare nelle ore notturne, quando potranno soffiare con una certa intensità lungo le coste settentrionali e tirreniche. Dal mattino, però, è previsto un deciso calo dell’intensità del vento, che nel corso della giornata assumerà un’intensità generalmente moderata o al più sostenuta, con raffiche comprese tra i 30 e i 40 km/h, localmente anche superiori lungo le coste più esposte e sui rilievi.

Mari agitati fino al mattino, poi graduale calma

Anche la situazione del moto ondoso rispecchierà l’evoluzione generale del tempo. Fino alle ore mattutine i mari tra il Tirreno e il Canale di Sicilia si presenteranno agitati, con onde che potranno risultare insidiose per la navigazione da diporto e per le attività lungo le coste più esposte. Con il passare delle ore, tuttavia, anche il moto ondoso tenderà ad attenuarsi gradualmente, fino a un deciso miglioramento nelle ore serali, quando le condizioni torneranno su valori più ordinari per il periodo.

Le autorità di protezione civile, come di consueto in presenza di un’allerta gialla, invitano la popolazione delle zone interessate a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali e a mantenere comportamenti prudenti, evitando per quanto possibile di sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree storicamente soggette ad allagamenti nelle ore più critiche della notte e del primo mattino. Raccomandata anche una particolare cautela alla guida, specie nei tratti extraurbani dove il vento e l’acqua residua sull’asfalto possono ridurre l’aderenza dei veicoli.

Si tratta dell’ennesimo episodio di una fase autunnale che, in Sicilia, sta alternando giornate di sole ad altre caratterizzate da piogge intense e temporali, secondo un pattern meteorologico piuttosto tipico di inizio novembre: la progressiva discesa di correnti più fredde da nord, unita a un mare ancora relativamente caldo, continua infatti a favorire la formazione di sistemi perturbati capaci di scaricare precipitazioni localmente abbondanti in tempi brevi, soprattutto lungo i versanti tirrenici dell’isola, storicamente più esposti a questo tipo di fenomeni rispetto al versante ionico e meridionale.