Assunzione di agenti di polizia municipale, pioggia di fondi per tutti i Comuni

Con l’articolo 102 della Legge di Bilancio 2027 nasce un fondo nazionale pensato per sostenere i Comuni italiani, Sicilia compresa, nelle assunzioni a tempo indeterminato di agenti e ufficiali di Polizia Municipale, rispondendo alle richieste dei sindaci alle prese da anni con organici ridotti all’osso.

Il testo della manovra finanziaria introduce per la prima volta una dotazione economica specifica per rinforzare gli organici dei corpi di Polizia Locale, in un Paese dove il blocco del turnover degli ultimi anni ha lasciato molti comandi sotto organico, proprio mentre crescevano le competenze affidate agli agenti: dalla sicurezza integrata al presidio contro il degrado urbano, fino alla gestione della mobilità cittadina.

Il meccanismo del fondo prevede un contributo statale di durata triennale, destinato ad accelerare i concorsi pubblici, con un vincolo preciso: le risorse potranno finanziare solo assunzioni stabili, escludendo quindi contratti a termine o stagionali. Nella distribuzione tra gli enti peserà il rapporto tra il numero di abitanti e l’effettiva dotazione di agenti già in servizio, con una corsia preferenziale per i Comuni più in difficoltà sul fronte del personale o esposti a maggiore criminalità e a un forte afflusso turistico — una condizione che riguarda da vicino diverse realtà siciliane.

Una novità importante riguarda anche i vincoli di spesa: i Comuni che accederanno al fondo potranno in parte derogare ai tetti previsti dalle regole generali sulle capacità assunzionali della Pubblica Amministrazione, uno degli ostacoli che negli anni scorsi ha spinto molte amministrazioni a tappare i buchi d’organico con personale stagionale, specie nei mesi estivi o in occasione di eventi straordinari. L’obiettivo dichiarato dell’articolo 102 è invece dare continuità e stabilità al servizio.

La partita si deciderà nelle prossime settimane, quando il Ministero dell’Interno — di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Città — dovrà emanare il decreto attuativo. Sarà quel provvedimento a stabilire come e quando i Comuni potranno presentare domanda, i tempi per bandire i concorsi e le tabelle di riparto delle risorse. Nel frattempo, le amministrazioni interessate sono chiamate ad aggiornare i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale, per non farsi trovare impreparate quando il fondo sarà operativo.